Un bellissimo lavoro realizzato in questi giorni dagli alunni della classe V plesso Bambinello Gesù Ic nord-est “Manzoni” Catanzaro diretto dalla Dirigente scolastica Dott.ssa Elisabetta Zaccone e guidati dalle docenti Critelli Giuseppina e Scalise Adele.

Simboli sul simbolo perché? Per un Pianeta che anela il ritorno alla Pace. Allora il suo cerchio elettivo si ricopre con “Cuori alati e mani in incontro”: icone della libertà intrisa di dignità.

“Foglie, tulipani e margherite sovrastate da farfalle”:emblema della spazialità infinita della libertà.

E poi…”Arcobaleni fra nuvole”: ponti ideali di Pace, dove i

pensieri d’amore universale toccano ogni confine!

“Le Colombe” portatrici del messaggio di Concordia fra popoli di ogni credo e “tante stelline” punti luce per la libertà ,ora smarrita nel buio della guerra!

Per ogni icona la scelta dei colori blu è giallo, come cielo e mare…come sole e grano …

I colori per i bambini Ucraini…per il diritto di vivere , sorridere , amare sotto i colori della propria IDENTITÀ DI APPARTENENZA.