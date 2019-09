Sinapsys: presentato progetto M.A.M.A. al Centro medico Fleming di Petrizzi

Nei giorni scorsi, presso il Centro Medico Fleming sito nel comune di Petrizzi (CZ), si è tenuta la conferenza per la presentazione della piattaforma M.A.M.A. (My Agent-based Mobile sAfety). Il progetto, cofinanziato dal Dipartimento Ricerca e Innovazione della Regione Calabria, è stato realizzato da un partenariato privato che vede tra le sue fila Aziende che operano in ambito sanitario, quali il Centro Fleming e il Laboratorio Medico Fleming, l’Università Telematica Pegaso e la Sinapsys srl capofila e esperta in tecnologie informatiche applicate al settore sanitario.

Il sistema integrato M.A.M.A. consiste in una piattaforma informatica di mHealth agent-based per il monitoraggio real-time e la gestione personalizzata in-home di persone anziane e/o affette da patologie croniche, mediante l’uso di particolari dispositivi in grado di rilevare e misurare parametri importantissimi, quali ad esempio la frequenza cardiaca o quella respiratoria, per il controllo costante di alcune patologie croniche tra le più diffuse.

L’innovazione introdotta consente, attraverso algoritmi dotati di capacità di auto-apprendimento, una valutazione multiparametrica finalizzata a rilevare eventuali stati di criticità del quadro clinico del singolo paziente, allertando l’equipe medica esclusivamente quando ritenuto necessario.

I dispositivi impiegati, durante la simulazione eseguita dal personale della Sinapsys, sono apparsi di semplice utilizzo e particolarmente efficaci trattandosi di una maglietta dotata di particolari sensori, e di un rilevatore digitale di frequenza cardiaca.