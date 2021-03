Sindaco di Gagliato: “La Trasversale delle Serre è un progetto nato male”

Scrivo in merito alla notizia apparsa su un quotidiano dal titolo “Trasversale delle Serre. Chiesta seduta aperta”.

Ci preme ricordare che il nome della Lista Civica che rappresento è “Gagliato in comune”, non un nome a caso, ma un nome pensato e voluto dai fondatori del gruppo per il significato più profondo dell’aggettivo.

Forse al capogruppo (distratto) di minoranza andrebbe ricordato che nel lontano 2001 e precisamente il 21/11/2001 lui era consigliere di maggioranza quando approvavano il progetto esecutivo del tronco IV bis 5° lotto e III bis, con 7 voti favorevoli tra cui il suo, e già sollecitavano ANAS sulla realizzazione del tratto Gagliato-Satriano-Soverato così come da loro definito.

Chiedendo inoltre al capogruppo, quale concertazione hanno fatto all’epoca con i cittadini?

La compagine che mi onoro di rappresentare si è insediata nel Maggio 2019, quando già ad Aprile 2019 era stato presentato da ANAS ai sindaci in carica, il progetto finale del Tronco 5 lotto 4, e da subito ci siamo attivati per un confronto costruttivo organizzando finanche 5 riunioni in presenza di cui una fra i proprietari terrieri ed i vertici dell’Azienda, che teniamo a ringraziare per la pazienza e disponibilità, presentando tre modifiche di tracciato (nei limiti consentiti da ANAS e dai progettisti) che concretamente L’Azienda Nazionale ha apportato al progetto.

Si sottolinea che agli incontri abbiamo invitato solamente i proprietari degli appezzamenti interessati, semplicemente perché il focus erano gli accessi alle proprietà e non certo l’impatto ambientale e la valutazione archeologica che dovrà valutare chi di competenza, se poi vogliamo parlare di paesaggio e deturpazione dello stesso potremmo iniziare proprio noi amministratori e anche il capogruppo di minoranza curando di più il nostro piccolo orto o giardino.

Naturalmente nella sua confusione totale, il capogruppo di minoranza, si dimentica anche che siamo in uno stato di emergenza sanitaria nazionale e il consiglio aperto non si potrebbe fare per mille motivi, altrimenti saremmo ben lieti di affrontare, con documenti alla mano, un dibattito pubblico che non mancherà di esserci.

Concludo dicendo che la Trasversale delle Serre è un argomento che scotta, probabilmente un progetto nato male, che in primis abbiamo contestato nelle opportune sedi, tuttavia non possiamo pensare di bloccare un progetto o ritardare un’opera che già di suo è in ritardo di 50 anni, avendo oltretutto già lo svincolo e i primi 40 metri che riguardano il lotto interessato tra le nostre case e il nostro territorio.

Io con tutta la maggioranza pensiamo che la Trasversale delle Serre è uno strumento di sviluppo che l’intero territorio aspetta da anni e che naturalmente va seguita seriamente in tutto il suo iter procedurale, come già l’Amministrazione che io rappresento sta facendo lavorando proficuamente ed evitando inutili e sterili polemiche.

Il Sindaco

Salvatore Sinopoli