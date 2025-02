Sindaco di Satriano: nel 2025 la Tari diminuirà del 15%

Con annuncio sui canali social, il Sindaco di Satriano Massimiliano Chiaravalloti, ha comunicato che nella seduta di Consiglio Comunale del 24/02/2025, sono state approvate le tariffe TARI 2025 che, grazie alla diminuzione dei costi di conferimento in discarica e ai proventi del riciclo, quest’anno vedranno un abbassamento della tariffa del 15% per tutti gli utenti satrianesi rispetto a quelle del 2024 (che a loro volta, sottolinea il Sindaco, erano già diminuite del 5% rispetto al 2023).

“In questi 5 anni di mandato siamo al terzo abbassamento della tariffa TARI che mette in campo questa amministrazione, cosa mai verificatasi in passato. Questa volta il merito va sia ai cittadini per la buona differenziazione realizzata, sia al lavoro dell’amministrazione che grazie a determinate convenzioni rielaborate con i consorzi di filiera, è riuscita a capitalizzare al massimo i proventi derivanti dalla raccolta differenziata.”

“Unica nota stonata – sottolinea infine il Sindaco – è il fatto che l’abbassamento della tariffa dei rifiuti non abbia incontrato il voto favorevole dei consiglieri di minoranza, fatta eccezione per il consigliere Curatola.