Sindaco di Satriano: “Un cartello di divieto? Che ci frega, stacchiamolo!”

“Qualche settimana fa sono stati completati i lavori per la realizzazione di un ampio parcheggio nel quartiere “Corvo” e questa mattina sono stati installati i divieti di sosta lungo la strada che veniva precedentemente occupata dalle auto intasando la carreggiata”.

“Qualcuno evidentemente non era d’accordo con la scelta e ha pensato bene di rimuovere e gettare via uno dei cartelli installati. C’è poco da dire, l’azione é di una bassezza unica e chi l’ha commessa non é da meno”.

“Il divieto, che sarà con pazienza e cura ricollocato al suo posto, è atto a garantire ordine e decoro urbano a tutto il quartiere. L’inciviltà, invece, è un atto commesso sempre e comunque contro la comunità”.

“Da Sindaco, sento come fosse casa mia ogni angolo del territorio di Satriano. Invito perció l’autore del gesto a imparare l’arte del rispetto e soprattutto del senso civico”. Lo rende noto con un post sui social il sindaco di Satriano, Massimiliano Chiaravalloti.