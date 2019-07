Sindaco di Soverato: “Andare al mare è un diritto di tutti”

Con un post su Facebook il sindaco di Soverato presenta un servizio di assistenza disabili nella spiaggia libera: “Sono orgoglioso di essere Sindaco dell’unico comune calabrese, che per il secondo anno consecutivo, offre il servizio di assistenza disabili gratuito in spiaggia libera”.

“Perché poter andare a mare dev’essere un diritto pe tutti….nessuno escluso!!

Grazie all’assessore Sara Fazzari, all’associazione AEZA, che gestirà il servizio, ed a tutti quei nostri concittadini che forse iniziano a capire che mettere un dosso in Città e creare qualche parcheggio in più per disabili non rappresenta togliere loro la libertà di parcheggiare dove si vuole o la libertà di correre in Città come in una pista automobilistica….ma significa vivere in una Città più sicura, con maggiore senso civico ed attenta ai bisogni di tutti”.