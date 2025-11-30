Sipario alzato a Soverato: Presentata la ricca Stagione Teatrale 2026

Grande entusiasmo in città per la presentazione della Stagione Teatrale 2026 del Teatro Comunale di Soverato. Il cartellone, ricco di nomi di spicco e spettacoli di grande richiamo, promette di incantare il pubblico con un percorso che spazia dalla commedia travolgente alle storie più intense.

​Il Sindaco di Soverato, Daniele Vacca, ha commentato con soddisfazione l’imminente riapertura del sipario sottolineando l’importanza di offrire alla comunità un’offerta culturale di alto livello. “Ogni appuntamento sarà uno spazio vivo dove l’arte incontra la comunità,” ha aggiunto il primo cittadino, evidenziando il valore dello stare in sala e della condivisione emotiva del teatro dal vivo.

​ Un Cartellone di Grandi Protagonisti

​L’Amministrazione comunale, con il prezioso supporto del Vicesindaco Emanuele Amoruso, ha costruito un programma che porta a Soverato alcuni tra i volti più amati della scena nazionale.

​La stagione si aprirà giovedì 22 gennaio 2026 con lo spettacolo “La Scommessa”, che vedrà sul palco Gaia De Laurentiis, Fabio Ferrari ed Emanuele Barresi.

​Il programma prosegue con una fitta serie di appuntamenti imperdibili:

​31 Gennaio: Carlo Buccirosso in “Qualcosa è andato Storto”.

​14 Febbraio: Biagio Izzo in “L’Arte della Truffa”, per una serata all’insegna della risata.

​22 Febbraio: La talentuosa Nancy Brilli in scena con “Il Padrone”.

​12 Marzo: Corinne Clery, Daniela Poggi e Fiordaliso in “Le Ragazze sono Tornate”.

​22 Marzo: Uno spettacolo che unisce comicità e ironia, “Super” con Enzo Casertano, Beatrice Fazi e Gianni Ferreri.

​29 Marzo: Flora Canto presenta “Me la Canto e me la Sogno… Ancora”.

​15 Aprile: Francesco Procopio in “Nemici come Prima”.

​21 Aprile: Chiusura con il celebre Enzo Iacchetti e lo spettacolo “Buongiorno Ministro”.

​ Informazioni Utili per il Pubblico

​”Sarà una stagione da vivere insieme, spettacolo dopo spettacolo,” ha concluso il Sindaco Vacca, invitando i cittadini a non perdere l’occasione di abbonarsi.

​Abbonamenti e biglietti sono disponibili presso il Palazzo di Città – Ufficio Cultura, situato al 3° piano. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 0967/538312.

​L’attesa per l’inizio della nuova stagione è palpabile, confermando il Teatro Comunale come un punto di riferimento culturale vitale per la Città di Soverato e per l’intera area.