Sisma nel Mar Tirreno: scossa di magnitudo 3.4 al largo della Costa Calabra

Un evento sismico è stato registrato nella mattinata di oggi, 16 gennaio 2026, nel distretto sismico della Costa Calabra nord occidentale. La profondità elevata ha evitato conseguenze sulla terraferma.

Pochi minuti dopo le ore 09:00 di oggi, la terra ha tremato nel Tirreno, davanti alle coste della provincia di Cosenza. I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) hanno rilevato una scossa di magnitudo ML 3.4 alle ore 09:03:52 (ora italiana).

I dettagli tecnici

​Secondo i dati forniti dalla Sala Sismica INGV di Roma, il terremoto ha avuto le seguenti caratteristiche:

​Magnitudo: 3.4

​Localizzazione: Costa Calabra nord occidentale (Cosenza)

​Coordinate geografiche: Latitudine 39.5978, Longitudine 15.5992

​Profondità (Ipocentro): 270 km

Perché non è stata avvertita?

​Nonostante la magnitudo di 3.4 sia generalmente sufficiente per essere percepita distintamente dalla popolazione, la caratteristica peculiare di questo sisma è stata la sua elevatissima profondità.

Con un ipocentro localizzato a 270 chilometri sotto il livello del mare, l’energia si è dissipata attraverso gli strati della crosta terrestre ben prima di raggiungere la superficie.

​Proprio a causa di questa profondità, non si segnalano danni a persone o cose, e non risultano segnalazioni di risentimento sismico significativo nei comuni della fascia costiera cosentina, come Scalea, Diamante o Paola.