Sisma nella notte: verifiche dei Vigili del Fuoco in Calabria, nessuna criticità rilevante

Aggiornamento evento sismico ore 08.00

A seguito di ulteriori accertamenti effettuati presso i Comandi territoriali dei Vigili del Fuoco interessati dall’evento sismico registrato nella notte, si conferma che non sono state segnalate criticità rilevanti né danni a persone o strutture.

Gli interventi effettuati risultano limitati a due aperture di porta nel territorio della provincia di Cosenza, richieste a seguito dello stato di apprensione generato dalla scossa, e a due verifiche tecniche su civili abitazioni nei comuni di Catanzaro e Cittanova.

Le attività di controllo eseguite dalle squadre dei Vigili del Fuoco non hanno evidenziato problematiche di natura statica né danni strutturali agli edifici interessati.

La situazione risulta pertanto sotto controllo e costantemente monitorata dalle strutture operative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

CALABRIA, ANAS: NESSUN DANNO SULLA RETE STRADALE DOPO LA SCOSSA DI TERREMOTO

In seguito alla scossa di terremoto con epicentro al largo della costa tirrenica calabrese, il personale Anas ha eseguito durante la notte i controlli sulla rete stradale interessata, senza rilevare danni alle infrastrutture.

Questa mattina sono in corso ulteriori verifiche sulle strutture di ponti e viadotti da parte delle squadre di tecnici Anas specializzati. La circolazione è al momento regolare.