Siti di scommesse stranieri vs bookmakers italiani AAMS: Pro e Contro

In Italia, fortunatamente, la legge riguardo i siti di scommesse sportive sono molto liberali, consentendo così ai vari giocatori di scegliere tra bookmakers italiani e siti di scommesse stranieri. In questo articolo andremo a vedere quali sono i Pro e i Contro di entrambe le scelte, in modo da fornire ai lettori una visione a quasi 360 gradi sull’argomento.

Vantaggi e svantaggi dei siti di scommesse stranieri

I bookmakers stranieri esistono per fornire una valida alternativa ai siti di scommesse locali, o per permettere a giocatori che vivono in un Paese non autorizzato alle piattaforme di gioco d’azzardo online, di poter usufruire di tutti i servizi proposti. In alcuni casi, le scommesse online all’estero potrebbero richiedere una VPN. Questa guida discuterà i migliori siti disponibili per gli italiani per quanto concerne le scommesse online.

Il principale vantaggio dei bookmakers online stranieri è che esiste un’ampia varietà di giochi sportivi online tra cui scegliere, poiché si tratta di un mercato in crescita. Ci sono molti siti specializzati in alcuni tipi di scommesse sportive online; quindi, le possibilità di trovare una categoria di gioco adatta a te sono più alte, e lo stesso vale per le opportunità di vincita di enormi somme di denaro.

Un altro grande vantaggio riguarda i bonus e le promozioni: dal momento che i siti scommesse stranieri sono regolati da autorità molto più lascive, come ad esempio il governo di Curacao, le piattaforme di gioco possono garantire ai loro iscritti dei bonus di benvenuto incredibili e offerte settimanali.

Un ultimo Pro dello scegliere di giocare su bookmakers stranieri riguarda le opzioni di pagamento: sempre per la grande libertà concessa a questi siti, questi ultimi offrono ai loro iscritti diversi metodi di pagamento, che vanno dalle tradizionali carte di credito Mastercard e Visa, ai bonifici bancari, passando per i più moderni e-wallets come Skrill e Neteller; alcuni accettano persino le criptovalute, come Bitcoin ed Ethereum.

Naturalmente, non è tutto rose e fiori: infatti, dal momento che la licenza viene fornita da un’autorità non così tanto regolamentata come i siti AAMS, molti di questi siti potrebbero non essere completamente sicuri, utilizzando i tuoi dati sensibili a scopi che esimono dalle scommesse sportive.

Un altro piccolo “Contro” è il fatto che molto spesso questi siti si definiscono internazionali, escludendo così la possibilità di visualizzare il sito web nella propria lingua e di contattare il servizio di assistenza solo in inglese.

E per quanto riguarda i siti di scommesse sportive con licenza AAMS?

D’altro canto, non si deve escludere a prescindere neanche i siti di scommesse sportive italiani. Essi possiedono infatti una licenza rilasciata direttamente dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, chiamata appunto AAMS.

Infatti, possedere questo tipo di licenza fornisce già un marchio di affidabilità e sicurezza, dal momento che se si presentassero difficoltà tecniche o riguardanti i pagamenti, il sito stesso è tenuto a risolverlo, qualsiasi esso sia, pena l’avvio di una disputa legale con l’ADM stessa.

Un altro piccolo vantaggio dei siti AAMS è il fatto di possedere numerose lingue a disposizione, non solo per la visualizzazione del web browser, ma anche per quanto riguarda il supporto clienti.

Passando ai lati negativi, bisogna tenere conto che i siti che possiedono questo tipo di licenza sono fortemente tassati dal governo italiano, e per questo motivo non offrono bonus di benvenuto o offerte promozionali così esaltanti come quelle presenti sui bookmakers stranieri.

Un altro grande svantaggio riguarda i limiti di deposito e prelievo: molto spesso sono presenti limiti di deposito davvero elevati, che fanno diventare restii i nuovi iscritti a preferire questo tipo di bookmakers invece di quelli stranieri, i quali accettano scommesse a partire da pochissimi centesimi. Lo stesso vale per i metodi di pagamento: in Italia i vari siti di scommesse online propongono numerosi metodi di pagamento locali, come la Postepay, non accettata invece nei siti stranieri, ma preclude l’accesso ad opzioni come le criptovalute.

Conclusioni

Come si è visto durante l’articolo, sia i bookmakers stranieri sia i siti AAMS hanno i loro Pro e i loro Contro. Se siete ancora incerti su quale sito scegliere, sul nostro sito sono presenti numerosissime recensioni di vari siti non AAMS, in modo da mostrare pienamente tutti i vantaggi e gli svantaggi di quest’ultimi. Per questo motivo, se volete avere ulteriori informazioni, nonché sapere di più sul mondo del gioco d’azzardo online, vi consigliamo di visitare il nostro sito web.