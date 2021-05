Situazione Covid in via di miglioramento

Migliora la situazione epidemiologia a Squillace dove si registrano quaranta guarigioni da Covid 19. Restano ancora positive al coronavirus 46 persone mentre altre 45 sono in quarantena fiduciaria.

Tirano un sospiro di sollievo i cittadini e la stessa amministrazione comunale, che da più di quindici giorni erano in allarme per il numero crescente dei casi di Variante inglese che non ha risparmiato nemmeno i bambini. Un focolaio che, presumibilmente si è diffuso a scuola.

Per fortuna la maggior parte delle persone contagiate non ha avuto una sintomatologia severa, tranne il caso di un anziano con patologie che, pur avendo ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer purtroppo, si è ammalato ed è morto.

Intanto stamane in paese prosegue la campagna vaccinale per la fascia degli ultra settantenni a cura dei medici di base assistiti da un gruppo di infermieri e volontari . Il tutto si spera sia di buon auspicio per uscire definitivamente da questa fase critica e per guardare con ottimismo alla stagione estiva ormai alle porte.

Amalia Feroleto