Slot extra chilli: caratteristiche e strategie per vincere

Tra le diverse versioni di slot machine al momento disponibili online, c’è una versione che merita di essere analizzata con attenzione. Stiamo parlando delle slot extra chilli, per le quali abbiamo scelto di scrivere una breve guida che prenda in esame le caratteristiche e le migliori strategie per vincere.

Gli amanti di questa tipologia di gioco sono alla ricerca di esperienza sempre nuove, che consentano loro di scoprire nuove interessanti versioni di slot e di vincere premi sempre più alti. La extra chilli slot può essere la scelta giusta per chi vuole mettersi alla prova con una versione innovativa dalle caratteristiche particolari e dai premi allettanti.

Caratteristiche di questa slot machine

La slot extra chilli è stata sviluppata dalla software house Big Time Gaming ed è stata creata per coloro che sono alla ricerca di un’esperienza piccante! L’ambientazione è insolita, non viene proposta qui una delle classiche ambientazioni cui siamo ormai abituati: il gioco si svolge infatti in un chiosco di peperoncini in Messico.

Lo stile messicano è quello che è stato quindi scelto per la grafica, la quale risulta molto curata. I simboli di gioco sono stati anch’essi realizzati con estrema precisione, così come gli effetti sonori che sono perfettamente coerenti con lo stile di questa slot.

Si presenta come una slot con sei rulli, ma la caratteristica interessante è la cosiddetta megaways. Questa caratteristica in realtà non è esclusiva della slot machine extra chilli, ma si ritrova anche nelle altre versioni realizzate dalla stessa software house. Consiste in pratica nella presenza di numerosi modi per vincere, che nello specifico sono ben 117.649 in questa versione!

Il ritorno al giocatore garantito è del 96,82%, il che pone questa slot perfettamente nella media rispetto alle altre versioni disponibili sui casinò telematici. La puntata minima possibile è di 0,20 euro, mentre per la puntata massima si può arrivare fino a 40 euro.

Quali sono le migliori strategie per vincere?

In molti si chiedono se esistano dei trucchi per vincere in maniera sicura ad ogni giro. Dobbiamo allora sottolineare che il software di questa slot è stato sviluppato con molta attenzione, proprio per evitare delle possibili manomissioni e per impedire di prevedere i simboli che usciranno.

Non esistono dunque dei trucchi, ma ciò non significa che non si possano mettere in pratica delle strategie per cercare di incrementare le proprie possibilità di vittoria. La principale strategia messa in atto dai giocatori di successo consiste nell’avere un perfetto controllo del denaro a propria disposizione: abbiamo detto che la puntata va da un minimo di 0,20 euro ad un massimo di 40 euro, il che significa che puntando molto è possibile perdere una cifra considerevole in pochi giri.

Il consiglio che possiamo dare è di stabilire il valore della puntata in base al budget a propria disposizione, in modo da poter continuare a giocare anche se qualche giro dovesse andare male. Ricordiamo che il ritorno al giocatore è del 96,82%, il che significa che le probabilità di ottenere dei premi sono alte, soprattutto per i premi di valore minore.