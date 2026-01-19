Slot machine irregolari in un bar, scattano sequestri e sanzioni

Proseguono a Vibo Valentia i controlli della Polizia Locale sulle attività commerciali del territorio comunale per verificarne la regolarità amministrativa. Le verifiche hanno interessato nei giorni scorsi diversi esercizi, tra bar e sale slot.

I controlli e le irregolarità

Nel corso di un’ispezione effettuata congiuntamente al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, gli agenti hanno accertato che il gestore di un bar aveva installato slot machine non conformi alla normativa prevista dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Gli apparecchi, risultati irregolari, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.

Sanzioni e prevenzione

Al titolare dell’attività sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 20mila euro.

L’intervento rientra nell’attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e al contrasto del gioco illegale e alla riduzione dei rischi legati alla diffusione di comportamenti patologici connessi al gioco.