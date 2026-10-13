Soft2Bet: il provider B2B per Prodotti Casinò e Sportsbook

Soft2Bet è un fornitore leader di soluzioni iGaming chiavi in mano, che offre agli operatori di gioco d’azzardo online prodotti e servizi di alta qualità. Fondata nel 2016, l’azienda sviluppa tecnologie B2B proprietarie per offrire contenuti da casinò, funzionalità sportsbook, gestione dei dati e strumenti all’interno di un ambiente di piattaforma connesso. L’architettura integrata di Soft2Bet consente di configurare e gestire centralmente diversi componenti, nonché di collegare servizi tecnologici esterni attraverso un’infrastruttura comune.

La piattaforma ospita oltre 12.500 giochi di centinaia di fornitori di contenuti, supporta più di 1 milione di eventi live ogni anno e dispone di interfacce in oltre 20 lingue. Questa scala tecnologica consente a diverse configurazioni di prodotto di funzionare sulla stessa architettura di base.

Dai sistemi separati alla piattaforma unificata Soft2Bet

Quando sistemi diversi vengono collegati tra loro, possono generare ulteriori punti di integrazione che devono essere gestiti e coordinati separatamente. Una piattaforma unificata riduce questa frammentazione integrando le funzionalità principali attraverso un’architettura condivisa e uno scambio strutturato dei dati.

Soft2Bet sviluppa la propria tecnologia come un ambiente di prodotto integrato. I componenti della piattaforma sono progettati per comunicare direttamente e condividere le informazioni pertinenti, in modo che una modifica effettuata in un’area tecnica venga sincronizzata con i moduli collegati.

Insieme alla tecnologia principale della piattaforma Soft2Bet, le integrazioni, gli aggiornamenti della piattaforma e lo sviluppo tecnico fanno parte della stessa infrastruttura più ampia. Ciò offre un modello comune per la gestione dei prodotti B2B interconnessi.

Tecnologia chiavi in mano per nuovi progetti

Soft2Bet fornisce tecnologia chiavi in mano per nuovi progetti digitali, inclusi contenuti da casinò, funzionalità sportsbook, diverse feature e strumenti di supporto della piattaforma su un’infrastruttura pronta all’uso.

L’architettura della piattaforma collega i componenti principali prima della loro implementazione. La configurazione può quindi concentrarsi sulle impostazioni tecniche, sulla configurazione dei contenuti, sulle esigenze dell’interfaccia e sulle funzionalità selezionate della piattaforma, anziché sulla creazione di collegamenti tra sistemi indipendenti.

L’architettura modulare consente inoltre a Soft2Bet di creare configurazioni personalizzate, tutte basate su una base tecnica comune. Con l’evoluzione dei requisiti tecnici, è possibile aggiungere nuove funzionalità all’ambiente esistente.

Software per casinò e sportsbook

I prodotti casinò e sportsbook di Soft2Bet utilizzano la stessa infrastruttura tecnologica. Il componente sportsbook comprende funzionalità pre-match e per eventi live, mentre l’infrastruttura casinò offre accesso ai contenuti di un’ampia rete di provider.

Entrambe le aree di prodotto condividono un’architettura di piattaforma comune e i relativi servizi tecnici. In questo modo non è necessario disporre di un’infrastruttura separata per ogni categoria di prodotto ed è possibile mantenere organizzate in un unico sistema le informazioni provenienti dai diversi componenti.

Poiché queste soluzioni si basano sulla stessa architettura Soft2Bet, è possibile aggiungere ulteriori moduli di prodotto senza dover creare un ambiente tecnologico completamente nuovo.

Registri centralizzati della piattaforma e architettura dei dati

La gestione centralizzata dei dati è importante in un’architettura di piattaforma integrata, perché consente ai diversi moduli tecnici di accedere a informazioni coerenti. Una struttura comune dei dati collega i registri pertinenti della piattaforma alle funzionalità operative di supporto.

Questa architettura rende disponibili informazioni di sistema, parametri delle sessioni, registri di configurazione e cronologia tecnica tra i componenti collegati. I diversi strumenti della piattaforma possono lavorare sugli stessi dataset di base anziché utilizzare versioni differenti delle informazioni tecniche.

L’architettura dei dati di Soft2Bet è integrata con la gestione dei contenuti, il reporting e le funzionalità della piattaforma, creando un’unica base tecnica per le diverse aree operative.

Configurazione e modularità della piattaforma

La piattaforma Soft2Bet si basa su un’architettura modulare che consente di configurare diversi componenti tecnologici in base alle esigenze specifiche di ciascun progetto B2B. Casinò, sportsbook e altri moduli tecnici possono funzionare come parte della stessa infrastruttura.

L’approccio modulare permette inoltre una futura espansione della piattaforma. I moduli esistenti possono continuare a funzionare all’interno della stessa architettura, mentre nuovi componenti possono essere aggiunti a una configurazione già esistente.

Soft2Bet applica questo principio anche alla creazione di configurazioni flessibili della piattaforma, senza dover modificare l’ambiente tecnologico sottostante quando cambiano i requisiti tecnici.

Come i sistemi integrati supportano le operazioni B2B

Consolidare più funzioni della piattaforma in un unico ambiente tecnologico riduce la frammentazione e crea una struttura più coerente per la gestione tecnica. L’infrastruttura dei contenuti, le funzionalità sportsbook, l’organizzazione dei dati e gli strumenti della piattaforma rimangono interconnessi.

In quanto piattaforma B2B, questa tecnologia viene sviluppata e mantenuta da Soft2Bet, consentendo di aggiungere ulteriori prodotti, configurazioni e integrazioni all’interno dell’architettura già esistente. In questo modo, Soft2Bet combina modularità e infrastruttura centralizzata per offrire una base tecnologica flessibile per progetti complessi di casinò e sportsbook.