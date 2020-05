Soggiorni gratuiti con contributo spese come riconoscimento lavoro personale sanitario e promozione Giugno 2020

Sulla scia di altri imprenditori turistici Calabresi e di altre regioni d’Italia, l’azienda Agricolo-Turistica Casa Maja www.casamaja.it, membro della Associazione Operatori Turistici RIVIERA E BORGHI DEGLI ANGELI, www.rivieradegliangeli.it lancia la promozione Giugno 2020 anti-Covid19 per soggiorni dal 30 Maggio al 27 Giugno!!!

“Il mondo dell’imprenditoria del turismo è alle strette e farà sicuramente fatica a riprendersi dalla emergenza Covid. Come rete di operatori turistici, nelle scorse settimane abbiamo portato avanti diverse iniziative. Abbiamo incontrato L’assessore al Turismo Orsomarso, abbiamo condiviso le comunicazioni con il nostro Partner Unione dei Comuni e più volte comunicato a mezzo stampa nostre richieste sia di tipo economico, sia di tipo promozionale per recuperare l’emergenza e salvare una possibile stagione turistica, ma ancora poco è stato fatto, sopratutto per le piccole strutture, specialmente B&B senza partita IVA”

La direzione e gestione di Casa Maja vuole manifestare solidarietà, sostegno e riconoscimento del lavoro eccezionale degli operatori sanitari anti Covid19. Pertanto SOLO PER IL MESE DI GIUGNO 2020 e in ossequio alle disposizioni istituzionali, e se vogliamo in modo provocatorio per attirare l’attenzione sui piccoli proprietari, affitta appartamenti vacanza con tariffa gratuita, salvo un contributo spese. In dettaglio si applica, per l’intero appartamento e per la settimana, 100 euro a settimana ai residenti in Calabria, 150 euro a settimana a chi proviene da altre regioni.

“Noi prendiamo questa occasione per ringraziare chi in passato ha scelto il nostro territorio con destinazione turistica, con l’augurio che tutto proceda per il meglio in questa fase di uscita dal lockdown, e speriamo che la nostro proposta di nascente Distretto Turistico Regionale sia finalizzata al più presto, e per questo, per sperare e alimentare la speranza che ci si possa rivedere al più presto rendiamo l’evento-offerta aperto a tutti, ma con preferenza per gli operatori sanitari lavoratori anti Covid19, per i quali è intesa come riconoscimento”.

Le tariffe sono valide per l’intero appartamento con occupazione completa, quindi di fatto sono un simbolico contributo spese e il gestore si riserva di assegnare l’appartamento seconda la numerosità dei gruppi e viaggiatori aderenti e secondo le proprie necessità organizzative.

Le prenotazioni avvengono unicamente tramite accordo previa contatto casamaja@libero.it e telefonico +39 335-5978352, e superano le tariffe esposte sui vari portali di prenotazione online.