“Solamente Padri e Figli”, in uscita la storia di una Paternità Negata

“Solamente Padri e Figli” il titolo del libro di John Nistico presto in uscita. Un incontro a tu per tu con la propria “esperienza” di padre, scrivendo di sé e di chi oggi non c’ e’. Trascorsi ben 18 anni da quando divenne genitore tra mille difficolta’ affrontate con coraggio, emerge il volto “umano” di una storia tutta da conoscere. In queste memorie paterne, il percorso viene documentato mediante una serie di atti originali e articoli di stampa, elementi cardine e ben commentati dallo stesso autore, che riesce a discernere il proprio dolore da quella dignitosa immagine di se stesso.

Il tempo cosi’ trascorso tra aule di Giustizia, Politiche Sociali fino al ritorno presso il Tribunale Per I Minorenni di Catanzaro, luogo terminale in cui molti dubbi restano aperti alla curiosota’ del lettore e magari esperto in materia giurisprudenziale.

Essere padre ha un significato cosi’ profondo da esigere l’ impegno reso altrui per fatti di cronaca che, magari, si sarebbero potuti evitare facendo opere condivise e sensibilizzazione anche attraverso la lettura. Nistico’ dirige il suo sguardo in ambienti rappresentativi del Diritto di Famiglia, trattando le vaghe ipotesi contro ogni paternita’, soffermandosi, dunque, con personali riflessioni che includono la necessita’ di misure di prevenzione e assistenza psicologica in materia di affido esclusivo del minore, come fatto “isolato” che investe tanti padri separati.

La pervicacia raggiunta per amore con impegno e dedizione nel corso di questi difficili anni lontano dalla figlia, ha reso possibile l’ idea di volersi raccontare per mettere in luce che nonostante il “dolore” bisogna tornare a “vivere” la propria normalita’ di esseri umani, seppur traditi cosi’ forte, ma capaci di mettere un punto fermo alla propria esistenza.