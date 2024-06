Sold Out al preordine per il libro del calabrese Gabriele Francavilla “Corpo Anima e Mente”

Il libro di Gabriele Francavilla “Corpo Anima e Mente” fa Sold Out nelle prime ventiquattro ore dalla pubblicazione del preordine sul sito della casa editrice “Edizioni Dialoghi”. Presto sarà in tutte le librerie d’Italia.

La prima opera del Calabrese Francavilla attraverso le sfide di Gaia invita a riflettere sulla resilienza, sull’importanza di affrontare le avversità con coraggio e sulla ricerca di serenità nonostante le difficoltà, vedendo la vita come un viaggio di scoperta e crescita.

In ultima analisi, il testo celebra l’amore come essenza della vita e chiave per trasformare le sfide in opportunità, evidenziando come ogni esperienza contribuisca a un percorso di comprensione più profonda di sé e dell’universo.

Pone una critica alla medicina contemporanea che propende sempre di più a curare la malattia di una persona e non una persona con una malattia. Probabilmente sarà possibile acquistare altre copie in preordine nei prossimi giorni.