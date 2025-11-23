Sold out per “Ho tre belle notizie” di Angelo Duro a Lamezia Terme con il suo umorismo dissacrante e comicità irriverente  

Sold out per lo spettacolo “Ho tre belle notizie” di Angelo Duro a Lamezia Terme. Dopo la prima serata di ieri, che ha registrato il tutto esaurito, anche i due spettacoli previsti oggi domenica 23 novembre, alle ore 17 il primo e alle ore 21 il secondo, hanno riempito il Teatro Grandinetti di Lamezia Terme.

Uno spettacolo divertente, sorprendente, originale e a tratti “curativo”. L’artista riesce, come al solito, a raccontare storie inaspettate che colpiscono emotivamente, per l’umorismo dissacrante e la comicità irriverente che caratterizzano Angelo Duro, creando un’esperienza teatrale unica e memorabile.

Il suo personaggio “politicamente scorretto racconta storie in modo da coinvolgere profondamente il pubblico, lasciando un’impressione duratura. Una satira coinvolgente, che tratta temi anche scomodi come i tradimenti, il sesso, la malattia, i tradimenti.

Lo spettacolo “Ho tre belle notizie” è stato organizzato nell’ambito di “Vacantuandu Fest” 2025, diretto da Ercole Palmieri e Nico Morelli.