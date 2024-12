Sold out per il congresso OTO Calabria che ha visto relatori da tutta Italia, con la presenza di più di 150 iscritti.

Centro del dibattito ortopedico le fratture distali di femore, dalle nuove tecniche chirurgiche nel trattamento delle fratture al ruolo della robotica per l’impianto delle protesi degli esiti di queste fratture ed alla riabilitazione: tutti gli ortopedici e traumatologi di Calabria insieme ad altri specialisti del settore provenienti da tutta Italia nei giorni scorsi si sono dati appuntamento a Catanzaro per confrontarsi sull’ approccio multidisciplinare per la diagnosi, l’inquadramento pre e post chirurgico delle fratture distali di femore.

L’opportunità è stata offerta dal congresso OTO Calabria, l’associazione degli ortopedici e traumatologi ospedalieri di tutta la Calabria organizzato dai Presidenti del corso Dott. Francesco Sanzo e dalla Dott.ssa Riccelli Daria Anna coadiuvati dal dott. Giuseppe Gigliotti, dal Dott.Giuseppe Tedesco e dal Dott. Andrea Vescio dell’Unità operativa complessa di Ortopedia dell’ospedale Pugliese di Catanzaro Azienda Renato-Dulbecco.

“Questo evento – rileva il comitato organizzativo – per il suo elevato valore scientifico e formativo ha rappresentato un motivo di grande orgoglio per la città di Catanzaro, un successo oltre ogni aspettativa”.

Tra i tanti relatori di elevata qualità scientifica nel campo medico da tutta Italia era presente anche il dott. Vincenzo Caiaffa, direttore dell’Uoc di Ortopedia dell’ospedale Di Venere di Bari e past president nazionale dell’Otodi, l’associazione degli ortopedici d’Italia.

Nello stesso giorno è stato eletto Presidente dell’ OTO Calabria il Dott. Livio Perticone Direttore dell’ Unità di Ortopedia e Traumatologia dell’ Ospedale Pugliese di Catanzaro dell’ Azienda Osepedaliera – Universitaria Renato Dulbecco a cui vanno i nostri più sinceri auguri di buon lavoro.