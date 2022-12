Soldi per il Meridione?

Va di moda, nel Meridione, battere cassa e aspettarsi soldi dallo Stato o dall’Europa; qualcuno chiama ciò equità territoriale, cioè se a Milano sono ricchi, dobbiamo diventare ricchi anche noi. E ci si aspetta il miracolo di una pioggia di denari che, di punto in bianco, cambi le cose, e tutti nababbi di Lahore.

Ora provate a immaginare che un qualche sceicco, per esempio quello del Qatar (ahahahahahah!) regali a Pincopalla una Ferrari nuova fiammante. Bello, vero? Ebbene, e a parte la probabilità di sbattere al muro per incapacità di guidare un tale rombante mezzo, è banale pensare che Pincopalla non abbia i soldi per il pieno di benzina di alta qualità; e per cambiare le gomme di altissimo costo; e figuratevi il bollo e l’assicurazione…

E poi, anzi soprattutto, dove dovrebbe andare, Pincopalla, con una Ferrari? Su strade da 90 all’ora? Sul Lungomare per farsi vedere una volta, e poi via nel garage! Insomma, se Pincopalla non è proprio scemo, deve chiedere allo sceicco un’onesta Panda, anche di seconda mano, però da poter gestire con tutto quello che comporta un’utilitaria.

Vi piace, l’esempio? Ebbene, è come se il Sud volesse una Ferrari, senza però avere nessuna capacità di guidarla, e senza tutto il resto. Questo succede ai piagnoni che cercano soldi e soldi e soldi, ma non hanno la minima idea di come spenderli; infatti, soprattutto la Regione Calabria dal 1970, non li spendono, e i soldi “tornano indietro”, e vengono dati a chi li sa spendere, tra cui Milano.

La norma fisiologica è dunque esattamente il contrario: prima le idee, poi, e solo poi, chiedere i soldi. Io, nel mio piccolo, sono maestro nell’arte delle idee a costo zero: esempio, il 21 novembre scorso per gli Alberi, con l’aiuto delle scuole ma senza aver speso un centesimo. Per i Bronzi, invece, hanno fatto poco, hanno speso soldi (quanti?), ma sono del tutto mancate le idee.

Le idee sono il frutto di un’elaborazione inconscia, che poi diventa consapevole. Esempio, ancora i Bronzi; e se uno sa qualcosa, subito gli vengono a mente i secoli della civiltà greca e, qui, magnogreca… e cosa farne per degna celebrazione. Serve dunque qualcuno che ne sappia. E invece che è capitato? Che prima di tutto sono stati stanziati i tre milioni, e poi, e solo poi, è stato detto a qualcuno di farsi venire delle idee…

…che, serie, non sono venute per l’evidente ragione che non c’erano nella mente di qualcuno! E già, se spremete un sasso, non vengono gocce di limone.

Ulderico Nisticò