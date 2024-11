Solidarietà a Giovanni Sgrò: l’Associazione Jonio-Tirreno al fianco dell’imprenditore colpito dal raid notturno

“Necessario un sostegno concreto alle realtà produttive che si oppongono alla criminalità”

L’Associazione Culturale Jonio-Tirreno esprime piena solidarietà all’imprenditore Giovanni Sgrò, vittima di un furto e di gravi atti di danneggiamento presso il suo punto vendita ARD di Montepaone Lido, la notte scorsa.

Un gesto vile che colpisce non solo un’attività economica ma anche un simbolo di onestà, resilienza e impegno civico per l’intero territorio calabrese.

In una nota, l’associazione ha dichiarato: “Siamo vicini a Giovanni Sgrò in questo momento difficile. La sua dedizione al benessere della comunità e la sua instancabile lotta per la legalità rappresentano valori inestimabili per tutti noi. Episodi come questi non devono scoraggiare chi crede nel cambiamento, ma spingerci a sostenere con ancora più forza chi, come lui, opera quotidianamente per un futuro migliore”.

Si confida ora nell’operato delle forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto attraverso l’analisi delle telecamere di sicurezza e altre evidenze.

“La vicenda di Giovanni Sgrò – prosegue la nota – mette in evidenza quanto sia urgente un’azione forte e coordinata a sostegno delle realtà produttive che, con coraggio, non si piegano alla criminalità. È fondamentale creare un contesto in cui chi lavora onestamente venga tutelato e incentivato, contrastando con fermezza ogni forma di intimidazione o sopruso”.

L’episodio ha acceso un’ondata di solidarietà nei confronti di Sgrò, che continua a rappresentare un esempio per tutta la Calabria.