Solidarietà a Giovanni Sgrò: “L’impegno per il territorio non sarà fermato”

Roberto Galati: “Siamo e saremo sempre con voi, esempio di valorizzazione e sviluppo per la Calabria”

In seguito al vile atto vandalico e al furto subito dal supermercato di Giovanni Sgrò e Roberta Ussia, l’azienda agricola I Casali di Postaglianadi, per voce del suo rappresentante Roberto Galati, ha espresso piena solidarietà ai due imprenditori, riconosciuti come simboli di dedizione e impegno per il territorio.

“Vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza a Giovanni e Roberta, nostri grandi amici e sostenitori della nostra realtà agricola, prima ancora che validi imprenditori del soveratese”, scrive Galati. “Il vile atto compiuto ai danni del supermercato di Montepaone Lido non fermerà certamente la loro attività quotidiana, incentrata sulla valorizzazione del nostro territorio e delle realtà economiche presenti, e sul garantire lavoro e benessere a tanti giovani.”

Giovanni Sgrò e Roberta Ussia sono noti non solo per la loro gestione di attività di successo nel settore dei supermercati e delle palestre, ma anche per il loro impegno nel promuovere le eccellenze locali, offrendo opportunità di crescita e sviluppo alla comunità.

In un messaggio di incoraggiamento, Galati conclude: “Forza Giovanni, Roberta e tutti i vostri collaboratori. Siamo e saremo sempre con voi!”.

Un sostegno che si aggiunge a quello di tante altre realtà del territorio, un segno tangibile di come la Calabria sappia stringersi attorno a chi, con lavoro e passione, lotta per un futuro di sviluppo e legalità.