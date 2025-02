Solidarietà ai cittadini di Petrizzi e a tutti gli automobilisti che percorrono la SP 118

Esprimiamo la nostra solidarietà ai cittadini di Petrizzi e a tutti gli automobilisti che quotidianamente percorrono la strada provinciale 118 che dal mare porta all’abitato di Petrizzi e poi procede per le preserre, per lo stato disastroso in cui essa versa e che mette seriamente in pericolo l’incolumità di chi la utilizza.

La competenza sull’arteria è della Provincia di Catanzaro, ma evidentemente a chi la “governa” non interessa nulla. Rammentiamo che questa strada è fondamentale per i centri abitati situati nelle aree interne.

Ma nonostante l’intenso traffico veicolare invernale, che aumenta considerevolmente nel periodo estivo, il suo tracciato è caratterizzato da una infinità di buche, spesso profonde ed estremamente pericolose, da tombini sotto quota stradale, dall’assenza di raccolta delle acque meteoriche, dovuta alla inesistente manutenzione delle cunette e dei canali di scolo, da pezzi di manto stradale sdrucciolevole, che ha già provocato decine di incidenti, e dalla mancata manutenzione delle barriere paramassi.

Una Amministrazione Provinciale che svolge solamente la funzione di gabelliere, infatti, si preoccupa solamente di riscuotere gli esosi canoni per l’apertura di nuovi accessi e dei passi carrabili. Non è più rinviabile un intervento complessivo, e non tampone, sull’intera arteria per metterla definitivamente in sicurezza ed è per queste motivazioni che nei prossimi giorni, come Potere al Popolo, promuoveremo una raccolta di firme da inviare alla Provincia di Catanzaro.