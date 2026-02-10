Solidarietà alla Pro Loco di Sant’Andrea Jonio per l’atto meschino subìto nei giorni scorsi

Le Pro Loco del Basso Ionio Catanzarese (affiliate all’UNPLI) esprimono la propria piena solidarietà e vicinanza alla Pro Loco di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio per l’atto meschino subìto nei giorni scorsi all’interno della propria sede, con il furto di alcuni beni appartenenti all’associazione e funzionali alle proprie attività ed al proprio spazio socio-culturale.

Condanniamo con fermezza questo episodio, che non colpisce solo una realtà associativa, ma l’intera comunità ed i valori di impegno, volontariato e partecipazione che le Pro Loco rappresentano.

Siamo certi che la Pro Loco andreolese saprà reagire con forza e determinazione, riprendendo con forza ed al più presto le proprie attività a servizio del territorio.

Confidiamo nel lavoro delle Autorità competenti, affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e i responsabili siano individuati.

La Pro Loco del territorio, firmatarie della presente nota, sono e restano al fianco degli amici e colleghi di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio.

Firmato da:

Pro Loco Badolato

Pro Loco Santa Caterina dello Ionio

Pro Loco Davoli

Pro Loco Amaroni

Pro Loco Chiaravalle Centrale

Pro Loco Petrizzi

Pro Loco Stalettì