Solidarietà all’associazione Equipariamo dopo l’uccisione dei cani impegnati nella Pet therapy

Il CASM – Coordinamento Associazioni Salute mentale scende in campo a supporto dell’ASD Equipariamo contro il vile atto di avvelenamento di Ciarly e Cloe, due cani Pastore Australiano di 3 anni, Jack, un cane Border Collie di 6 anni, Jonny, un cane Breton di 3 anni.

Ciarly, Cloe, Jack, Johnny non erano soltanto 4 cani, ma dei professionisti addestrati per la Pet Therapy, più propriamente chiamata “Intervento Assistito con gli Animali” (IAA), utilizzati dall’Associazione Equipariamo, insieme a sette cavalli, nell’ambito delle attività svolte a sostegno di oltre 20 famiglie che affidano i loro figli, affetti da spettro autistico o da altri disabilità o disturbi mentali o di neurosviluppo.

Bambini che hanno bisogno di questa particolare forma di terapia alternativa, un supporto terapeutico basato sull’interazione tra la persona e l’animale, che si svolge presso Equipariamo in un contesto naturale (e non ospedaliero) pieno di stimoli olfattivi, visivi e sonori.

I cani, simboli di fedeltà ed amicizia, stimolano ed aiutano i bambini, ma, anche tanti anziani soli o affetti da demenze, a migliorare le loro aree cognitive, emotive, sociali e comportamentali.

Ciarly, Cloe, Jack, Johnny non potranno più aiutare nessuno nemmeno i bambini “speciali”, non potranno più stimolare gli anziani affetti da demenze alle attività psicomotorie. Sono stati meno fortunati di Elide, Nikita, Zeus che Aldo Tassoni è riuscito a salvare, dalla mano assassina di chi li ha avvelenati.

Non si tratta solo di sensibilizzare l’opinione pubblica, la collettività, questi meravigliosi animali sono morti tra atroci sofferenze. Ma più forte è il dolere dei bambini che non li troveranno più.

E’ diventato drammatico trovare le parole su come spiegheremo loro ciò che è successo: queste persone non comprendono la violenza, ed è questa la loro meravigliosa originalità!

Il CASM non può non denunciare ad alta voce e chiedere con fermezza l’intervento risolutivo dello Stato, del Prefetto e del Questore, della Polizia Urbana, dei carabinieri, di tutte le Autorità che hanno il dovere di intervenire e indagare per accertare ed individuare il colpevole di questo gesto abominevole.

Assieme a questa richiesta, il CASM ha pensato di promuovere una raccolta fondi, di richiedere un contributo solidale, per aiutare l’Associazione Equipariamo ad acquistare ed addestrare altri quattro nuovi amici.

L’appello è rivolto a tutti i cittadini, imprenditori, associazioni, banche, società. Abbiamo deciso di aiutare. fin da subito, l’associazione a reperire altri cani da destinare alla cura delle persone che con l’aiuto e il supporto di questi meravigliosi animali, possono raggiungere la loro serenità.

Ciarly, Cloe, Jack, Johnny da tanti anni assolvevano con affetto, brillantemente il loro compito, questi sono cani di grande equilibrio, il loro addestramento comporta costi notevoli, la sottoscrizione può essere fatta a:

A.S.D. EQUIPARIAMO NATURAL THERAPY, VIA PETRICCIOLO LOC CUCULLERA SNC,, 88100, CATANZARO – IT

IBAN: IT32J3609201600650863678245