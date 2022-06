Solidarietà di Forza Italia al sindaco e all’amministrazione comunale di Davoli

L’uscita infelice e strumentale da parte del Partito Socialista ci lascia sicuramente perplessi. Il primo interrogativo che ci poniamo è quello di capire se hanno avuto la contezza che quanto espresso nel proprio comunicato va nel lato opposto di una dialettica politica, che, tutto e’ tranne il contenuto dello stesso.

Ci aspettavamo dal partito socialista sicuramente dei validi contributi, attraverso nuove proposte, ad esempio dallo sviluppo del territorio ad altre innovative idee da sottoporre a questa amministrazione. ma di tutto questo il vuoto. forse perché non hanno nessun rappresentante in consiglio comunale? o forse perché’ nelle ultime amministrative del 2020 sono stati bocciati con il voto democratico dei cittadini?

La vera politica, intesa come servizio, la si può fare soprattutto senza occupare postazioni, ma questa e’ la dimostrazione del totale disinteresse del territorio da parte del partito socialista, succube del senno di qualche soggetto che male li supporta e consiglia.

In merito alla vicenda riguardante la delibera della giunta comunale che da incarico ad un legale “per tutelare l’immagine dell’ente nei confronti di reiterate richieste di documenti e di attività di indagine” non possiamo che condividere l’azione amministrativa.

Gli uffici comunali devono soprattutto rimanere concentrati, come già lo sono, sulla gestione dei molteplici finanziamenti che l’amministrazione, guidata con grande trasparenza e lungimiranza da Giuseppe Papaleo, sta portando avanti, senza trascurare l’ordinario e i tanti problemi quotidiani che, grazie alla continua presenza degli assessori e dei consiglieri, vengono affrontati, programmati e risolti in tempi celeri.

Il partito di Forza Italia, esprime al sindaco e a tutta l’Amministrazione comunale la sua vicinanza e solidarietà in questo momento di forti attacchi strumentali.

I nostri rappresentanti in consiglio comunale continueranno a dare il proprio sostegno ed il proprio contributo al sindaco e soprattutto alla comunità di Davoli.

Il coordinamento cittadino Forza Italia di Davoli

