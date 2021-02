“Solo Monk”, progetto per Piano Solo ideato dal Pianista Francesco Miniaci

Solo Monk è un progetto per Piano Solo ideato dal Pianista Francesco Miniaci, in collaborazione con Lamezia Jazz, prodotto da Dodicilune e distribuito da IRD International Record Distribuition e Believe Distribution Services Italia.

Il lavoro costato quasi due anni di ricerca e di studio tocca le pagine più “importanti” del compositore Monk, personaggio surrealista ed enigmatico, che ha sempre sconcertato per il suo comportamento e la sua opera, può essere considerato uno dei più grandi compositori del secolo, tra i più originali e rivoluzionari.

Solo Monk è, uno spaccato musicale con arrangiamenti, pensati e realizzati ad hoc per Piano Solo, che forniscono una visione della sua musica fuori dagli schemi. Il materiale compositivo di Monk è il punto di partenza delle composizioni originali realizzate dal Pianista Miniaci, che trasforma i pattern e i riff originari in opere nuove, mantenendo la linea stilistica ma rendendo l’opera fluida e innovativa.

• Pianista calabrese, Diplomato in Pianoforte presso il Conservatorio F. Torrefranca di Vibo Valentia nel 2008 vecchio Ordinamento.

• Consegue nel 2020 la Laurea in Pianoforte Jazz presso il Conservatorio di Musica P.I.Tchaikosky di Nocera Terinese(cz) con il voto di 110 Lode e Mezione Speciale.

• Ha al suo attivo circa 100 Concerti in Italia e in vari Paesi Italiani e Stranieri.

• E’ Pianista Stabile della CJO del Conservatorio Tchaikovskydi Nocera Terinese.

• Ha partecipato ai Workshop tenuti da Kenny Barron, John Hicks, Roscoe Mitchell, Uri Caine, Jerry Bergonzi, Bob Mintzer, George Cables, Francesco Cafiso.

• Ha registrato per conto di Radio Rai con la CJO featFrancesco Cafiso in occasione del Mediterraneo Festival nel luglio 2020.

• Ha suonato e collaborato con musicisti della scena jazzistica nazionale: Piero Cusato, Stefano Di Battista, Fabrizio Bosso, Rosario Giuliani, Javier Girotto e tanti altri.

