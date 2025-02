Soluzione fisiologica per l’aerosolterapia richiamata per non conformità a standard di qualità

L’azienda Farmac-Zabban ha segnalato il richiamo volontario di un lotto del dispositivo medico sterile e pronto all’uso indicata per l’aerosolterapia e per l’igiene del naso di neonati, bambini e adulti, Med’s soluzione fisiologica 20 flaconcini da 5 ml (931984951) lotto G239311.

Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è per la “NON CONFORMITA”. Questo prodotto dell’azienda Farmac-Zabban è un dispositivo medico sterile e pronto all’uso indicata per l’aerosolterapia e per l’igiene del naso di neonati, bambini e adulti, in particolare per la pulizia del naso dei più piccoli che non riescono a soffiarlo e per l’idratazione delle mucose in caso di secchezza.

L’azienda FARMAC ZABBAN che ha prodotto la soluzione è sita in Italia, a Calderara di Reno della Città metropolitana di Bologna, in via Persicetana, 26.

Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda a scopo precauzionale di non utilizzare il prodotto con il lotto segnalato e se possibile renderlo al venditore.