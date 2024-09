Sono aperte le Iscrizioni per la 15^ Edizione del Festival “Una Voce per lo Jonio”

Ritorna il Festival UNA VOCE PER LO JONIO, il concorso nazionale per voci nuove legato al circuito dei GRANDI FESTIVALS ITALIANI.

La kermesse canora, organizzata e diretta dal M° Christian Cosentino, giunge quest’anno alla 15^ Edizione. UNA VOCE PER LO JONIO è diventato il punto di riferimento in Calabria ed in tutto il Sud Italia per quei giovani e meno giovani, band e gruppi, cantautori ed interpreti che amano la musica, a cui piace scrivere canzoni, suonare e proporre brani ad un pubblico che va alla ricerca del talento migliore in cui riconoscersi.

Grazie alle iniziative artistiche e musicali messe in moto dal Festival negli ultimi anni, molti di questi giovani sono riusciti ad emergere ed a meritare importanti vetrine televisive nazionali. E’ il caso di Floriana Cassarà e Mirco Pio Coniglio a IO CANTO su CANALE 5 con Gerry Scotti; Lucia Corapi su RAI 2 nel programma di Michele Guardì MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA; Anastasia Franco a TI LASCIO UNA CANZONE su RAI 1 con Antonella Clerici; Annalisa Arillotta, Carlotta Carnevali e Costantino Scaglione a SANREMO OPEN THEARE, Giovanni Khalifa, Ilenia Mazzà, Maria Rosa Gagliardi, Francesca Scicchitano, Maleducato e Claudia Messina a CASA SANREMO, a conferma che nel Festival e nelle sue attività correlate giovani aspiranti cantanti cercano e trovano il giusto trampolino di lancio nel mondo

televisivo. Inoltre, i migliori talenti vincitori del circuito dei Grandi Festivals Italiani, sono stati protagonisti ad AMICI nel programma di Maria de Filippi su CANALE 5, tra cui CLAUDIO ALBERTO DI MICCO vincitore del premio della critica nel 2011 e CARMELA SENATORE nel 2016

Anche quest’anno la giuria sarà composta da prestigiosi ed illustri artisti, musicisti e discografici. Tra gli altri: il maestro Vince Tempera, direttore d’orchestra, produttore, compositore e arrangiatore; il discografico Marco Rinalduzzi, chitarrista, talent scout e già produttore di GIORGIA.

Come sempre, quattro le categorie in gara:

1. Interpreti (solisti, dui, tri, gruppi, band, ecc.) età minima 14 anni;

2. Cantautori (solisti, dui, tri, gruppi, band, ecc.) età minima 14 anni;

3. Bambini da 5 a 10 anni;

4. Ragazzi da 11 a 13 anni.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 16 novembre 2024. Per iscriversi basta andare sul sito www.unavoceperlojonio.it da dove si potrà anche consultare e scaricare il regolamento con le schede d’iscrizione, oppure basterà rivolgersi all’organizzazione tramite email all’indirizzo info@unavoceperlojonio.it.

Una Voce per lo Jonio gode della collaborazione di importanti nomi della Musica Internazionale ed è seguito da Radio, TV e carta stampata. Nelle passate edizioni ha avuto in giuria importanti nomi della musica quali Michele Fischietti (vocal coach con Simona Ventura ad XFACTOR), la cantante americana regina del GOSPEL Cheryl Porter; Katia Ricciarelli madrina d’onore; Enzo Miceli, produttore discografico di Daniele Silvestri, oltre ai su citati Marco Rinalduzzi e Vince Tempera.

Le fasi più importanti del festival e la finalissima saranno riprese e trasmesse sulle TV partner, sul DGT, su Sky e in streaming in tutto il mondo sul sito delle stesse TV.

I vincitori del Festival nelle diverse categorie e le voci più interessanti saranno protagonisti delle eventuali attività musicali e concertistiche organizzate dall’Associazione Sound Academy su tutto il territorio nazionale. I concorrenti più talentuosi verranno segnalati per importanti format e talent televisivi nazionali e le credenziali inviate all’ufficio casting di RAI, MEDIASET e SKY.