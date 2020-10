Sopralluogo al Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, grave rischio emergenza Covid-19

La commissione igiene e ambiente, presieduta da Eugenio Riccio, alla presenza dei consiglieri Consolante, Manuela Costanzo, De Sarro e Gallo, ha tenuto un sopralluogo all’ospedale Pugliese-Ciaccio per verificare l’attuale gestione dell’emergenza covid. Al confronto hanno partecipato il direttore del Dipartimento emergenza-urgenza, Giuseppe Masciari, il direttore sanitario di presidio, Gianluca Raffaele e il direttore delle professioni sanitarie, Caterina Puntoriero.

“Si è preso atto che, a causa della mancata realizzazione del centro covid regionale, la situazione per quanto riguarda l’emergenza covid al Pugliese è molto grave”, affermano i consiglieri intervenuti.

“Il presidio ospedaliero del Capoluogo – proseguono – non risulta, in alcun modo, attrezzato per affrontare una seconda ondata di contagi che si preannuncia drammatica anche sul nostro territorio. Il tutto malgrado l’impegno di sanitari e parasanitari costretti a combattere a mani nude e a cui va tutta la nostra vicinanza e solidarietà. Il Pugliese, ora come non mai, ha bisogno di fatti urgenti e subito”.

“Serve nuovo personale al Pronto soccorso, servono tamponi rapidi e macchinari per processarli. Si sono persi i mesi estivi senza realizzare nulla di concreto e, oramai, il reparto malattie infettive all’ospedale è vicino al collasso. Chi doveva vigilare sui lavori del centro covid regionale non lo ha fatto ed oggi tutti i cittadini ne pagano le conseguenze”.

“A Catanzaro si rischia un’emergenza nell’emergenza. Auspichiamo, pertanto, un pronto e immediato intervento di tutte le autorità preposte alla tutela della salute pubblica, a partire dal sindaco e dal prefetto. Non bastano provvedimenti straordinari, adottati nell’urgenza, per nascondere i fallimenti che si stanno registrando a tutti i livelli istituzionali su questa vicenda”.