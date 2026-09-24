Sopravvalutazione calabrese

Premessa 01: quanto leggerete deriva da una conversazione in chat con persona stimabilissima, e perciò meritevole di spiegazione meno approssimativa.

Premessa 02: quanti hanno letto la mia “Controstoria delle Calabrie” (e sono parecchi, visto che circola la seconda edizione aggiornata), sono già abbastanza informati; però è meglio se approfondiamo.

La sopravvalutazione è uno dei vizi capitali della psicologia collettiva calabrese e di quella individuale; e uno dei peggiori. Essa affonda le radici nel XVII secolo, quindi nel barocco, per sua natura enfatico. Infatti:

– sopravvalutazione linguistica: quando il calabrese piange “Staju morendu”, al massimo ha un mal di testa, e nemmeno tanto forte. Noi lo intuiamo, ma se passa un forestiero, crede di trovarsi di fronte a un imminente decesso!

– sopravvalutazione genealogica: quasi tutti i Calabresi hanno un nonno barone; se più versati in araldica, anche conte marchese duca; qualcuno si contenta di cavaliere, ignorando evidentemente il detto attribuito a Giolitti, che “Un sigaro e una croce di cavaliere non si negano a nessuno”; sono perciò nobili, i Calabresi: più esattamente, nobbbbili.

– sopravvalutazione familiare: è un derivato di quella genealogica, però applicata ai “fatti da casa propria”. È noto che la moglie di Noè era calabrese, e quando seppe dal marito che doveva piovere per quaranta giorni allagando l’intero mondo, così gridò: “Mi si vagnanu i panni”.

– la sopravvalutazione familiare è grave in alcune, in molte femminucce, cresciute con la convinzione che “papà” fosse dotto, bello, ricco, potente e quant’altro e narrabile e da tacere; e perciò destinate allo zitellaggio in attesa che arrivasse uno come “papà”, che ovviamente non arrivò mai in quanto inesistente, come del resto era inesistente anche l’immaginario “papà”.

– sopravvalutazione estetica: sono tutti belli, sia le femminucce sia i maschietti, e, ovviamente, più belli di tutti gli altri di ambo i sessi.

– sopravvalutazione parentale: tutti hanno un parente emigrato a Vigevano che “ha un posto… ”.

– sopravvalutazione cittadina: il proprio paese è migliore di tutti gli altri paesi, con i quali vige una secolare rivalità.

– sopravvalutazione agiografica: il proprio santo Patrono è più santo di tutto il resto del Paradiso; e, di conseguenza, più miracoloso; o, come dicono i dotti, taumaturgo.

– sopravvalutazione scolastica: il culto pagano del titolo di studio è la versione borghese del titolo nobiliare.

– sopravvalutazione culturale: i paesi calabresi pullulano di poeti, filosofi, scienziati, storici, grecisti eccetera; tutti venerati in paese come Platone e Dante, e totalmente sconosciuti nel paese vicino; e isolatissimi in quanto autoisolati. La cultura, ragazzi, inizia quando finisce lo studio, e uno si domanda che ha studiato a fare. Leggete Idillio maremmano del Carducci.

– sopravvalutazione criminale: in Calabria c’è la ndrangheta, e ciò non va bene, anzi urgono provvedimenti molto più drastici; però che la ndrangheta sia “la più potente organizzazione criminale del mondo”, è ben poco credibile, e s’inquadra nel suddetto modo barocco del nostro amato magniloquente dialetto.

Con tanti saluti,

Ulderico Nisticò