“Sorge or commosso” – Sabato 11 gennaio a Catanzaro l’omaggio a Napoleone

“Sorge or commosso”: è un verso di Alessandro Manzoni che si riferisce alla sua commozione per la notizia della morte di Napoleone; è il titolo dell’incontro organizzato dalle associazioni Alliance Française di Catanzaro e Calabria in Armi, presiedute rispettivamente da Fernanda Tassoni e Pasquale Martinello, e che si terrà sabato 11 gennaio, alle ore 17.30, al MUSMI di Catanzaro, all’interno del Parco della Biodiversità.

L’appuntamento conterà della preziosa presenza del professor Luigi La Rosa che si soffermerà sul rapporto tra il noto poeta e l’imperatore dei francesi.

Gli attori Mariarita Albanese, Salvatore Venuto e Paolo Formoso reciteranno una pièce teatrale, scritta dallo stesso La Rosa, in cui verranno ricostruiti poeticamente gli ultimi momenti della vita di Napoleone in un dialogo con il generale Carlo Tristano, compagno di esilio nella remota isola di Sant’Elena.

Le conclusioni saranno affidate alla professoressa Maria Perricelli