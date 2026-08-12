Sorpresa al Noi Che 2026 di Soverato: Arriva Cicciolina!

Ilona Staller, la più irriverente icona degli anni Ottanta, arriva al Mama’s Beach Club il 17 agosto: la donna che passò dalla trasgressione al Parlamento arriva alla festa più anni ’80 che ci sia.

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Dalla trasgressione degli anni Ottanta al Parlamento: la donna che trasformò il proprio corpo, il proprio personaggio e la provocazione in uno strumento politico sarà la super ospite della grande festa dedicata agli anni ’80.

​C’è una sorpresa che più di tutte poteva incarnare lo spirito di questa edizione di NOI CHE….

​Una sorpresa inattesa. Spiazzante. Irriverente. E, soprattutto, profondamente anni Ottanta.

​Il 17 agosto, al Mama’s Beach Club, sarà infatti Ilona Staller, in arte Cicciolina, la SUPER OSPITE dell’edizione 2026 di NOI CHE… AMIAMO GLI ANNI ’80.

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Un nome che non ha bisogno di presentazioni, ma che merita di essere raccontato al di là dell’icona e dello scandalo.

​Perché Cicciolina non è soltanto uno dei personaggi più riconoscibili della cultura popolare italiana degli anni Ottanta. È stata un fenomeno politico, mediatico e sociale. Una figura capace di attraversare mondi apparentemente inconciliabili: cinema erotico, radio, televisione, musica, arte, provocazione e politica.

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E proprio la politica la portò, nel 1987, fino al luogo che sembrava più distante possibile dal suo universo: il Parlamento italiano.

​Candidata nelle liste del Partito Radicale, Ilona Staller venne eletta alla Camera dei deputati. La sua elezione ebbe una risonanza internazionale enorme: i principali giornali stranieri raccontarono l’arrivo a Montecitorio di quella che veniva indicata come la prima attrice pornografica eletta in un parlamento nazionale.

​Il giorno dell’insediamento, la stampa internazionale dedicò a lei un’attenzione quasi superiore a quella riservata ai protagonisti della politica tradizionale. Il Washington Post raccontò come l’ingresso di Cicciolina alla Camera fosse diventato uno degli eventi più osservati dell’apertura della nuova legislatura.

​Ma ridurre quella vicenda a una semplice provocazione sarebbe un errore.

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La candidatura di Cicciolina si inseriva infatti nel clima irripetibile di un’Italia che negli anni Settanta e Ottanta aveva messo in discussione molti dei propri tabù: il rapporto con il corpo, la sessualità, la famiglia, il ruolo della donna, la morale pubblica, la libertà individuale. Temi che il Partito Radicale portava dentro una politica spesso anticonvenzionale e che Staller trasformò in una forma di comunicazione ancora più radicale, spettacolare e popolare.

​La sua campagna elettorale fu costruita rompendo deliberatamente le regole della comunicazione politica dell’epoca. Mentre i candidati tradizionali parlavano dai palchi e attraverso i manifesti elettorali, Cicciolina utilizzava il proprio corpo, il proprio personaggio e la provocazione come strumenti di comunicazione politica. Una strategia che scandalizzava, divertiva, divideva e soprattutto faceva parlare.

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La stampa internazionale seguì ogni passaggio della sua campagna. Celebre diventò persino uno dei suoi slogan più chiacchierati: diminuire l’energia nucleare per aumentare l’energia sessuale.

​Era, a tutti gli effetti, la politica trasformata in spettacolo. Ma era anche lo spettacolo che entrava nella politica.

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Ed è proprio qui che si trova il senso della sua presenza a NOI CHE… 2026.

​GLI ANNI OTTANTA NON ERANO SOLO MUSICA E NOSTALGIA

​L’edizione di quest’anno nasce infatti intorno alla POLITICA DEGLI ANNI ’80, ma guarda alla politica come fenomeno culturale, come linguaggio e costume.

​Perché quegli anni non furono soltanto Craxi, Berlinguer, Andreotti, i grandi partiti e i manifesti elettorali.

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Furono anche gli anni in cui cambiarono il modo di parlare di sesso, di libertà, di corpo, di trasgressione e di identità. Gli anni della televisione commerciale, della cultura pop, della provocazione elevata a linguaggio, dei personaggi capaci di diventare simboli prima ancora di essere politici.

​E Cicciolina, nel bene e nel male, è una delle immagini più potenti di quella trasformazione.

​Il suo ingresso in Parlamento rappresentò qualcosa che allora appariva quasi inconcepibile: una persona proveniente dal mondo della pornografia che arrivava nel cuore delle istituzioni democratiche e che continuava, contemporaneamente, a rivendicare il proprio personaggio pubblico.

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Una contraddizione soltanto apparente, se si guarda agli anni Ottanta con gli occhi di chi li ha vissuti.

​È anche per questo che NOI CHE… ha scelto di portarla sul proprio palco.

​Non per celebrare lo scandalo.

​Ma per celebrare un’epoca nella quale, spesso, affrontare un tabù significava provocare la societa a parlarne.

​E nessuno, forse, ha saputo farlo quanto Cicciolina.

​UN’ICONA CHE HA SUPERATO IL SUO TEMPO

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A distanza di quasi quarant’anni da quella storica elezione, Ilona Staller continua a essere una figura riconoscibile ben oltre i confini italiani, la cui storia ha attraversato la cultura pop, la politica e la società.

​Ma è soprattutto il personaggio pubblico ad avere resistito al tempo: Cicciolina è diventata una delle icone più immediatamente riconoscibili dell’immaginario italiano degli anni Ottanta, proprio perché riuscì a trasformare la provocazione in un linguaggio.

​E adesso quella stessa icona arriverà a NOI CHE….

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Una scelta che, per una festa nata per far rivivere gli anni Ottanta, non poteva essere più coerente.

​Perché se il tema di questa edizione è la politica, allora era necessario andare coraggiosamente ben oltre i partiti e i simboli.

​Bisognava cercare la politica che entrava nella vita quotidiana.

​Quella che passava dalla televisione, dalla musica, dalla moda, dal corpo, dai nuovi costumi e dalla voglia di rompere le regole.

​E allora, per una notte, anche il Parlamento arriva sulla dancefloor.

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Con un’icona che dal Parlamento è passata alla storia.

​CICCIOLINA ARRIVA A NOI CHE….

​LUNEDÌ 17 AGOSTO 2026

MAMA’S BEACH CLUB

​NOI CHE… AMIAMO GLI ANNI ’80.

​E questa volta, davvero, sarà una notte da consegnare alla storia.

​PREVENDITE ONLINE E LE STORICHE PREVENDITE CARTACEE

​I biglietti sono già disponibili online sulla piattaforma ClubReservation, dove è possibile procedere all’acquisto direttamente dal proprio smartphone.

​LINK BIGLIETTI ONLINE:

https://noiche.clubreservation.events

​Ma il NOI CHE… mantiene anche una delle sue consuetudini più riconoscibili: le storiche prevendite cartacee.

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Perché acquistare il biglietto del NOI CHE… è stato per anni anche un piccolo rito: passare in uno dei punti vendita, prendere il proprio biglietto, conservarlo e iniziare già da lì il conto alla rovescia verso la festa.

​Una modalità che non viene archiviata, ma che torna anche per questa edizione, affiancando alla comodità del digitale il piacere di avere ancora tra le mani il biglietto del NOI CHE….

​La prevendita cartacea è disponibile presso:

​Il Gianduiotto – Porto, Catanzaro Lido

​Timberland – Centro Commerciale Le Fontane

​DaDaDa – Montauro

​Pacifico – Soverato

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Quattro punti di riferimento distribuiti tra Catanzaro, Montauro e Soverato, dove sarà possibile acquistare fisicamente il proprio ingresso e vivere, già dal momento della prevendita, quella piccola ritualità che accompagna il NOI CHE… da tanti anni.