Sorpresi a coltivare piantagione di marijuana, arrestata una coppia nel catanzarese

Dopo un lungo servizio di osservazione e monitoraggio di un terreno sito in località Curtiglio, i militari dell’Arma del comando stazione di Pentone hanno individuato una vera e propria piantagione. Sorpresa, inoltre, una coppia C.F. e M.F., rispettivamente di 58 anni e 49, entrambi incensurati, avvicinarsi alla zona interessata e muoversi all’interno maneggiando l’attrezzatura per l’irrigazione, munita di una pompa a motore.

L’intervento dei militari ha consentito quindi di bloccare sul posto, in flagranza di reato, l’uomo e la donna e di estirpare le 53 piante, dell’altezza media di circa 2 metri.

I Carabinieri hanno poi esteso il controllo presso l’abitazione dei due dove, al termine di un’accurata perquisizione domiciliare, è stata rinvenuta una pistola mod. OT28, con matricola abrasa, munita di caricatore dotato di 7 cartucce cal. 6,35; l’arma era avvolta in un calzino nero e riposta in un comodino della camera da letto. Inoltre, in un terreno adiacente all’abitazione, è stata trovata una ulteriore piccola piantagione costituita da 25 piante di marijuana, anche stavolta dell’altezza media di circa 2 metri.

La coppia è stata dichiarata, pertanto, in stato di arresto. All’uomo è stata contestata la produzione e la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché la ricettazione e la detenzione di un’arma clandestina, mentre alla donna è stata attribuita solo la produzione e detenzione della sostanza stupefacente. Entrambi sono stati provvisoriamente sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, mentre le piantagioni, estirpate, unitamente alla pistola e alle munizioni, sono stati sequestrati.

Il controllo si inserisce nell’ambito dei frequenti servizi antidroga predisposti dalla Compagnia Carabinieri di Catanzaro, ed eseguiti nella giornata di ieri dai militari della stazione di Pentone che hanno effettuato degli specifici controlli a tappeto nel territorio di competenza.