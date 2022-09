Sorpresi a Girifalco a rubare carburante, due arresti

Nel pomeriggio del 25 settembre i Carabinieri della Stazione di Girifalco durante un servizio di controllo del territorio hanno tratto in arresto due soggetti già conosciuti alle forze dell’ordine.

I due venivano sorpresi all’interno dell’isola ecologica comunale nell’atto di prelevare, da un autocompattatore della ditta appaltatrice il servizio di nettezza urbana, del carburante di tipo gasolio con l’ausilio di un tubo in gomma e due grosse taniche.

Per i due è scattato quindi l’arresto in flagranza con l’accusa di furto aggravato e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, condotti presso la loro abitazione in regime degli arresti domiciliari. Il bene oggetto di furto è stato restituito all’avente diritto. Il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.