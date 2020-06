Sorpresi a rubare gasolio da bus di linea, due 20enni arrestati

Un 20enne e un 21enne sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Paola per il reato di furto pluriaggravato in concorso. I due sono stati sorpresi la notte scorsa a rubare gasolio da alcuni autobus di linea.

Tutto è partito dalla chiamata effettuata al 112, durante la notte, da parte di un privato cittadino che segnalava il probabile furto in atto in danno di alcuni autobus di linea, di una nota compagnia di trasporto, parcheggiati nell’area di sosta della frazione Marina di Belmonte Calabro, in prossimità della statale 18.

Immediato l’intervento delle gazzelle della Compagnia di Paola. Una volta sul posto i militari, dopo aver notato dei tubi in gomma che fuoriuscendo dalle bocchette del carburante di due autobus si collegavano ad altrettante taniche in plastica, si sono accorti anche della presenza di due persone sospette. I due infatti poco prima erano stati visti armeggiare vicino ai recipienti e alla vista dei carabinieri, pensando di poter sfruttare l’assenza d’illuminazione, hanno tentato di nascondersi, uno tra gli autobus e l’altro sotto di uno dei mezzi pesanti.

I due giovani sono stati bloccati e i militari hanno proceduto al sopralluogo dell’area. Vicino ai pullman sono state trovate 7 taniche, della capienza di 20 litri ciascuna, già riempite con il carburante asportato dai mezzi; poco distante, è stata rinvenuta una macchina, in uso ad uno dei due giovani, con all’interno altre 3 taniche, di cui 1 riempita con del carburante, ed altri spezzoni di tubo. Il carburante recuperato, per una quantità accertata di complessivi 130 litri, è stato restituito all’avente diritto.

Gli arrestati, terminate le formalità di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Paola, coordinata dal Procuratore Pierpaolo Bruni, sono stati tradotti presso le rispettive abitazioni, in regime di arresti domiciliari. L’arresto è stato convalidato e per entrambi è stata disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.