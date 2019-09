Sorpresi in auto con eroina e denaro contante, due giovani arrestati

Due giovani di 21 e 22 anni, entrambi di Crotone, sono finiti in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A far scattare le manette sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Petilia Policastro nel corso di un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di droga nei pressi di Caccuri. I due ragazzi, fermati a bordo della propria autovettura, avrebbero tentato di disfarsi di un involucro con all’interno 35 grammi di eroina, che è stato recuperato dai militari.

La successiva perquisizione personale e veicolare ha invece consentito di rinvenire 480 euro in contanti. Per il 21enne e il 22enne, l’Autorità Giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.