Sorpreso a rubare autoradio si scaglia contro poliziotti, 33enne arrestato

Nel giorno di Pasquetta gli Agenti della Polizia di Stato della Questura di Catanzaro hanno colto in flagranza un giovane di 33 anni e per lui si sono aperte le porte del carcere. Nella tarda serata di ieri, dopo segnalazione alla Centrale Operativa, due pattuglie della Sezione Volanti hanno raggiunto una via del quartiere Corvo, a sud di Catanzaro, dove era stato segnalato che una persona, dopo aver forzato lo sportello, si era introdotta in un’auto asportandone l’autoradio.

Alla vista della vettura della Polizia l’uomo si è dato a precipitosa fuga, ma è stato subito dopo bloccato da una pattuglia del Commissariato della Polizia di Stato di Catanzaro Lido, prontamente giunta in ausilio dei colleghi.

Il giovane, Gianluca Pirroncello, catanzarese di 33 anni, dopo essersi disfatto del provento del furto, successivamente recuperato dagli Agenti, si scagliava nei confronti dei due poliziotti che lo avevano raggiunto, ma nonostante ciò, grazie anche all’aiuto degli altri colleghi sopraggiunti, è stato definitivamente immobilizzato e arrestato.

Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una forbice e di una torcia elettrica, strumenti evidentemente utilizzati per commettere il reato, che gli sono stati sequestrati.

Inoltre, l’azione violenta del 33enne è proseguita anche all’interno dell’auto della Volante, nella quale andava in escandescenze tanto da sfondare il finestrino, minacciando di morte tutti i poliziotti presenti e cercando di aggredirli nuovamente, tanto che gli Agenti sono stati costretti ad usare lo spray urticante in dotazione.

Nella stessa serata, Pirroncello, noto per i suoi numerosi precedenti, dopo l’arresto, su disposizione del P.M. di turno, è stato associato alla locale Casa Circondariale; inoltre è stato segnalato per la violazione delle vigenti norme anti-covid, poiché più volte recidivo anche sotto questo profilo. La refurtiva è stata riconsegnata alla vittima del reato.