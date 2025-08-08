Sorpreso ad accendere fuoco nel catanzarese, 35enne arrestato

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Catanzaro, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza del reato di incendio boschivo un 35enne di origini straniere. È accaduto a San Floro.

L’uomo, bracciante agricolo, è stato sorpreso mentre appiccava il fuoco in un’area rurale, caratterizzata dalla presenza di macchia mediterranea e querce secolari, ed all’arrivo della pattuglia ha anche tentato invano di allontanarsi a bordo della propria bicicletta, liberandosi dell’accendino in suo possesso, subitorecuperato tra la vegetazione e sottoposto a sequestro.

Il pronto intervento dei militari dell’Arma e le successive operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco hanno scongiurato più gravi conseguenze, anche in considerazione del forte vento, limitando l’estensione dell’incendio a circa un ettaro e mezzo di vegetazione.

L’uomo, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, misura confermata in sede di udienza di convalida dal Gip.