Sorpreso con 2 kg di marijuana in casa, 32enne arrestato

Proseguono, senza sosta, i servizi di prevenzione predisposti dalla Compagnia Carabinieri di Rende finalizzati al controllo del territorio e alla repressione dei fenomeni criminosi. L’attività di controllo, che ha visto l’impiego di diverse pattuglie dell’Arma, ha consentito di arrestare, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un giovane di 32 anni di Rende.

Le indagini pendono nelle fasi preliminari. Come base per nascondere la droga e confezionare le dosi si serviva di una seconda abitazione diversa da quella in cui dimorava, ubicata nella zona Surdo di Rende.

Infatti l’uomo che non era in casa in un primo momento, prima di presentarsi al cospetto dei militari dell’Arma presso l’appartamento ubicato in Cosenza, si è recato presso l’abitazione “d’appoggio” al fine di disfarsi della sostanza stupefacente, ma, a sorprenderlo, c’erano già i Carabinieri ad attenderlo.

All’esito della perquisizione domiciliare sono stati infatti rinvenuti 2 chilogrammi di marijuana e tutto l’occorrente per la pesatura ed il confezionamento della droga, tutto posto sotto sequestro.

La perquisizione invece dell’altra abitazione ha consentito di appurare, a seguito di un accertamento esperito congiuntamente al personale dell’enel – distribuzione l’allaccio abusivo sulla rete pubblica al fine di evitare il pagamento dell’energia elettrica, motivo per il quale la compagna convivente dell’arrestato, è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato di energia elettrica.

L’arrestato, su disposizione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Cosenza, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.