Sorpreso con droga in casa, 32enne arrestato nel catanzarese

Nella mattinata di ieri, nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio, con forze congiunte dei Carabinieri delle Compagnie di Catanzaro e Sellia Marina, sono stati espletati dei controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati inerenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Nell’occasione, i militari delle Stazioni dei carabinieri di Santa Maria e Zagarise, si sono presentati alla porta di casa di R.M., 32enne di origine napoletana con precedenti di polizia per reati contro la persona, presso la cui abitazione, da qualche tempo, erano stati notati dei movimenti sospetti. Avendo quindi fondato motivo di ritenere che il soggetto potesse detenere o occultare sostanze e/o materiali illeciti, gli operanti hanno sottoposto a perquisizione i locali di pertinenza dell’appartamento.

Durante le operazioni di p.g., l’uomo consegnava, a seguito esplicito invito, 1 busta di cellophane trasparente contenente circa 14 gr. di Marijuana insieme a 1 bilancino di precisione, il tutto custodito all’interno di un mobiletto della cucina, 1 busta di cellophane di colore bianco contenente 200 gr. di Marijuana e 2 panetti di Hashish dal peso complessivo di 202 gr. prelevati da un secchio in plastica posto sotto il lavandino della cucina.

Tenuto conto dell’atteggiamento ancora guardingo dell’uomo, le attività di perquisizione proseguivano; in effetti, veniva rinvenuto anche 1 coltello ancora intriso di Hashish; inoltre, da uno zainetto blu posto nell’armadio della camera da letto veniva estratto 1 un involucro di cellophane trasparente contenente altri 100 gr. di Marijuana, unitamente alla somma contante di 1.435,00 Euro suddivise in banconote di vario taglio.

All’interno dei locali adiacenti all’abitazione del R.M., utilizzati come deposito per materiale da giardinaggio, veniva rinvenuto un ulteriore involucro di cellophane bianco contenente 55 gr. di Marijuana mentre una pianta della medesima tipologia, dell’altezza di circa 1 metro, veniva scoperta sul retro del giardino, coltivata su un vaso. In considerazione di quanto rinvenuto, opportunamente posto in sequestro, l’uomo è stato inevitabilmente dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa dei prossimi provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.