Sorpreso nella notte con due auto rubate a Soverato, 27enne arrestato

Nel quadro dei servizi di controllo del territorio, nel corso della notte del 7 agosto i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Serra San Bruno hanno arrestato a Vazzano un 27enne, originario e residente a Cinquefrondi, ritenuto responsabile, allo stato degli accertamenti, di ricettazione in concorso. Intorno alle 3.30, durante un servizio perlustrativo, i militari hanno notato due auto con i fari accesi.

Alla vista dei Carabinieri, gli occupanti hanno tentato di allontanarsi rapidamente e, durante la manovra, i due mezzi si sono urtati tra loro, interrompendo la marcia.

Tre delle quattro persone presenti sono riuscite a dileguarsi nelle campagne circostanti, mentre il 27enne è stato immediatamente bloccato dai militari. Gli accertamenti hanno consentito di appurare che entrambe le autovetture erano state rubate, nel corso della stessa notte, a Soverato.

Nel corso delle successive perquisizioni sono stati inoltre rinvenuti due bypass per centraline, due grimaldelli, un cacciavite, un coltello con lama di 8,5 centimetri, una chiave inglese e una chiave tubolare. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. Le due vetture sono state recuperate, mentre sono in corso gli accertamenti finalizzati all’identificazione delle altre tre persone riuscite ad allontanarsi e alla completa ricostruzione dell’accaduto.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Nella giornata odierna, 10 agosto, il Giudice per le indagini Preliminari ha convalidato l’arresto. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile di condanna.