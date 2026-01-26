Sorvegliato speciale beccato fuori dal proprio comune di residenza, arrestato

Sorvegliato speciale, con obbligo di soggiorno a Rosarno, sorpreso dai carabinieri a Gioia Tauro. L’uomo di 45 anni, rosarnese già condannato in passato per associazione mafiosa e altri gravi reati, è stato arrestato in flagranza di reato.

L’arresto è scaturito nel corso di un servizio di controllo del territorio lungo la Strada Statale 18, dove i militari hanno notato un’autovettura procedere con andatura incerta. Insospettiti, i Carabinieri hanno affiancato il veicolo, riconoscendo il conducente, e hanno quindi deciso di fermarlo per un controllo.

L’uomo, già noto ai militari per i suoi precedenti giudiziari, è apparso sin da subito particolarmente nervoso. Nel tentativo di eludere le verifiche, ha dichiarato di non essere più sottoposto a misure restrittive della libertà personale.

Tuttavia, gli immediati accertamenti effettuati dai militari dell’Arma hanno consentito di accertare che il soggetto era invece destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Rosarno.

E’ stata accertata invece la violazione della misura e la presenza dell’uomo nel territorio del comune di Gioia Tauro . Per analoghe violazioni, l’uomo era già stato arrestato ben due volte nel corso dello scorso anno. Il 45enne è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del giudizio di convalida.