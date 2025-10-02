Sos da Soverato: Le pensiline fantasma dell’Autostazione chiedono intervento urgente

Una situazione di grave degrado è stata denunciata da un utente in merito alle pensiline dell’autostazione di Soverato, le strutture essenziali che dovrebbero fornire riparo ai pendolari e ai viaggiatori in attesa degli autobus. L’appello è chiaro e perentorio: “è come se non ci fossero”, a causa delle loro pessime condizioni.

La segnalazione, inviata dall’utente M. F., è accompagnata da due foto(datate 02/10/2025) che mostrano inequivocabilmente lo stato di deterioramento del tetto di copertura. Le immagini rivelano un’infrastruttura con la parte superiore visibilmente usurata e sporca, che presenta addirittura due ampie aperture, lasciando intravedere il cielo.

L’utente evidenzia come, di fatto, il riparo risulti vano. Sebbene le pensiline siano presenti fisicamente, la loro inefficienza le rende inutili in caso di pioggia o di sole intenso, vanificando la loro funzione primaria di protezione. La ruggine e l’usura visibili sulla struttura metallica e la sporcizia accumulata sulla copertura in materiale traslucido completano un quadro di abbandono che desta preoccupazione.

Un servizio essenziale in condizioni inaccettabili

​L’autostazione rappresenta un nodo cruciale per il trasporto pubblico e l’interconnessione territoriale. Le condizioni in cui versa l’area di attesa, come testimoniano le immagini, sollevano interrogativi sulla sicurezza, l’igiene e l’attenzione verso i cittadini che quotidianamente usufruiscono del servizio. Un’autostazione decorosa e funzionale è un biglietto da visita per la città e un elemento di rispetto per la comunità.

Il grido d’allarme lanciato da M. F. non è solo una lamentela, ma una richiesta esplicita alle autorità competenti – l’ente gestore dell’autostazione o l’Amministrazione Comunale, a seconda delle responsabilità – per un urgente intervento di manutenzione straordinaria o, se necessario, di ripristino totale.

I viaggiatori meritano di attendere i mezzi in condizioni di dignità e sicurezza, al riparo dalle intemperie, una condizione che al momento sembra essere negata dalle “pensiline fantasma” di Soverato.

​Si attende ora una risposta dagli enti preposti per capire quali misure verranno adottate per porre fine a questa situazione di degrado.