Sosta vietata, sindaco multato in Calabria dai vigili della sua città

Tolleranza zero. I vigili urbani del Comune di Paola, in provincia di Cosenza, hanno multato anche il sindaco della cittadina sul Tirreno cosentino perchè aveva parcheggiato la sua auto in sosta vietata.

A renderlo noto, sul suo profilo Facebook, è lo stesso primo cittadino di Paola Giovanni Politano: “Sono appena tornato in Piazza IV Novembre dopo aver partecipato alla celebrazione della Santa Messa, in Santuario, in occasione del Giubileo dei Giornalisti e del mondo delle comunicazioni“.

“Bene in vista sul parabrezza della mia auto – continua il sindaco – ho trovato “meritatamente” una multa per aver parcheggiato in sosta vietata. Le nuove assunte hanno preso alla lettera le nostre raccomandazioni: ‘Ordine e poca tolleranza’. Siamo sulla strada giusta”.