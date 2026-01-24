Sostenibilità che parte dai territori: a Giovanni Sgrò il premio per il progetto Naturium

Alla Convention nazionale AG Imprese 2026, al T Hotel di Lamezia Terme, riconoscimento a un modello che unisce benessere, commercio di prossimità e sviluppo del Sud

È andato a Giovanni Sgrò, fondatore del progetto Naturium, il Premio Sostenibilità e Benessere conferito durante la I Convention Nazionale AG Imprese 2026, svoltasi il 23 gennaio presso il T Hotel di Lamezia Terme. Un riconoscimento che non premia solo un’idea imprenditoriale, ma una visione: quella di un’economia radicata nei territori, capace di coniugare salute, filiere locali e dignità del lavoro.

La manifestazione, organizzata da AG Imprese, ha riunito imprenditori, professionisti e rappresentanti del mondo culturale e sociale in un appuntamento pensato come spazio di confronto e racconto. Durante la cerimonia di premiazione, ogni riconoscimento è stato accompagnato da un breve intervento dei protagonisti, offrendo al pubblico uno spaccato autentico delle esperienze premiate.

Nel suo intervento, Sgrò ha scelto di focalizzarsi su un tema spesso dato per scontato: il valore del commercio fisico. “Ho ribadito l’importanza dei piccoli negozi, dei supermercati e degli ipermercati – ha spiegato – luoghi in cui si trovano imprenditori che danno consigli, servizio e anche convenienza”.

Emblematico l’esempio portato dal fondatore di Naturium: una tisana acquistata in negozio a 3,99 euro, contro lo stesso prodotto trovato online a 9,50 euro, più 4,60 euro di spedizione. “Internet crescerà sempre – ha sottolineato – ma chi compra online lo farà per il servizio, per il tempo o per la comodità, non per la convenienza. Chi ha puntato solo sui prezzi bassi, infatti, è scappato o è fallito”.

Da qui una riflessione più ampia sul futuro dei piccoli esercizi commerciali: “C’è un grande futuro anche per i piccoli negozi, ma abbiamo bisogno di una classe dirigente che li tuteli davvero”.

Il discorso si è poi spostato sulle criticità strutturali del Mezzogiorno. Sgrò ha evidenziato come, nel 2026, manchino reali vantaggi fiscali per chi investe al Sud: “Se assumiamo a tempo indeterminato non abbiamo alcun beneficio rispetto a Milano, con la differenza che qui il reddito pro capite è di 14 mila euro, mentre al Nord è di 34 mila. Le agevolazioni fiscali oggi sono praticamente sparite”.

Un’analisi che lega sostenibilità economica, equità territoriale e politiche pubbliche, ricordando che il benessere non è solo ambientale o alimentare, ma anche sociale e occupazionale. In questo senso, il premio assegnato a Naturium assume un valore che va oltre il singolo progetto: riconosce un modello di impresa che resiste, innova e crea valore reale nei territori.

Sgrò ha infine espresso fiducia nel ruolo della nuova associazione promotrice dell’evento: “Spero che possa stare vicino a noi imprenditori, offrendo un contributo culturale, umano e di consulenza per aiutare concretamente i piccoli”.

La Convention AG Imprese 2026, ospitata al T Hotel di Lamezia Terme, si è così confermata come un’occasione di dialogo autentico tra impresa, cultura e territorio. E il riconoscimento a Giovanni Sgrò appare non come un punto di arrivo, ma come un segnale chiaro di una direzione possibile.