“Sostituzione del Commissario straordinario per la Statale 106 in ritardo”

Accolgo con un sorriso amaro la notizia, apparsa su alcune testate giornalistiche, della possibile sostituzione di Massimo Simonini dalla carica di Commissario straordinario per la Statale 106. Una decisione da parte del Governo che a mio avviso giunge in ritardo di almeno 3 anni.

Già nel febbraio 2022, infatti, in uno dei primissimi Consigli regionali di questa legislatura avevo sottoposto la questione al Presidente e ai miei colleghi, portando in aula una mozione che impegnava la Giunta regionale a prendere contatti con il Governo al fine di ottenere la nomina di un nuovo Commissario Straordinario al posto di Simonini, che potesse dedicarsi “unicamente” alla statale 106, in quanto Simonini già ricopriva il medesimo ruolo anche per un’altra importante arteria stradale come la E78 Fano-Grosseto.

In questi anni ho più volte tenuta viva l’attenzione sull’argomento, come nell’ottobre del 2024, quando Simonini venne licenziato da Anas in quanto coinvolto in una inchiesta su alcuni appalti. Anche in questo caso, attraverso alcune dichiarazioni pubbliche, avevo messo in evidenza la singolarità della posizione di Massimo Simonini che in qualità di Commissario Straordinario per la statale 106 ionica si sarebbe trovato per i prossimi anni a condividere le decisioni strategiche sempre con ANAS e con i vertici e i funzionari dell’azienda stessa che lo ha aveva sfiduciato, chiedendo al Ministro Salvini e al Governo di affidare nel minor tempo possibile i lavori della 106 ad un’altra figura commissariale.

Oggi, con 3 anni di ritardo, pare si sia giunti finalmente a questa soluzione. Il nome indicato per la sostituzione di Simonini (sempre secondo le indiscrezioni giornalistiche) dovrebbe essere quello dell’ing. Francesco Caporaso, attuale Responsabile Struttura Territoriale Calabria.

Negli ultimi mesi, ho avuto il piacere di confrontarmi varie volte con l’Ing. Caporaso sull’avanzamento dei lavori di alcune arterie strategiche della nostra regione, apprezzandone l’approccio determinato e pragmatico.

Non lo aspetta un lavoro facile, ma mi auguro davvero che questo cambio di rotta possa tramutarsi in un reale cambio di passo per la realizzazione di una strada importantissima per la nostra regione, che, purtroppo, ha già seminato troppe vittime e subito troppi ritardi. Così come mi auguro che in futuro le proposte e gli appelli dei rappresentanti delle opposizioni possano essere presi in maggiore considerazione, lasciando da parte le ideologiche politiche e mettendo davanti a tutto il futuro dei calabresi.

Ernesto Alecci – Consigliere regionale della Calabria