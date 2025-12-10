Sottoscritte le convenzioni tra Ente Parchi marini della Calabria e gli Enti locali

Sottoscritte le convenzioni tra Ente Parchi marini della Calabria (Epmr) e gli Enti locali relative alla gestione dei campi di ormeggio realizzati dall’Epmr grazie ad un fondo di 2,3 milioni di euro di fondi Pnrr–Mer.

L’atto rappresenta non soltanto una misura di tutela ambientale, ma è il fondamento per le una nuova economia del mare rispetto alla quale c’è un impegno sinergico tra la Regione Calabria, con il presidente Roberto Occhiuto, l’assessore all’Ambiente Antonio Montuoro e il dg del dipartimento regionale all’Ambiente Salvatore Siviglia, e l’Ente Parchi marini della Calabria.

In pratica, da un lato si attuano azioni di conservazione reale grazie alla capacità dei Parchi marini di intercettare fondi extrabilancio regionale; dall’altro si pongono le basi per l’individuazione dei soggetti gestori, preferendo, laddove possibile, associazioni locali, in modo da rendere pienamente operativi ed anche redditizi questi strumenti indispensabili per costruire una nuova governance turistica delle aree protette.

Per la prima volta la Calabria si dota di infrastrutture ad hoc che permetteranno alle imbarcazioni di sostare senza distruggere gli habitat. Contribuiremo così a contrastare in modo strutturale l’ancoraggio selvaggio che, secondo gli studi condotti dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) ed il programma Life Posidonia dell’Unione Europea, è responsabile fino all’80% dei danni alla posidonia oceanica, con tutti gli effetti negativi che ne derivano sugli ecosistemi.

La riunione, che si è svolta ieri negli uffici del dipartimento Ambiente in Cittadella a Catanzaro, ha visto protagonisti insieme alla Regione Calabria i sindaci e gli amministratori di Praia a Mare, Diamante, Briatico, Parghelia, Ricadi, Calopezzati, Soverato, Stalettì e Brancaleone.

L’assessore regionale all’Ambiente, Antonio Montuoro, ha espresso apprezzamento per la stipula delle convenzioni.

“La Regione Calabria – ha sottolineato l’esponente della Giunta regionale -, grazie alla determinazione del presidente Occhiuto, sta costruendo un modello unitario di sostenibilità nel quale tutela, turismo responsabile e innovazione amministrativa non sono più capitoli separati, ma parti della stessa architettura strategica. Questa è una stagione nuova in cui gli Enti locali diventano attori protagonisti insieme all’istituzione regionale, nella gestione delle risorse marine: non più destinatari passivi, ma difensori della qualità e co-costruttori della fruibilità eco-sostenibile ed economica del nostro mare”.

“L’incontro – ha aggiunto l’assessore all’Ambiente – apre una nuova fase per la fruizione sostenibile del mare calabrese: i campi di ormeggio non sono solo dispositivi di tutela ambientale, ma infrastrutture di sviluppo che riducono la pressione antropica, garantiscono sicurezza alla navigazione, favoriscono la qualità del turismo nautico e creano opportunità economiche legate ai servizi locali. Attraverso la stipula delle convenzioni, i Comuni avranno la possibilità di attivare percorsi di educazione ambientale, servizi di accompagnamento, itinerari turistici e forme di imprenditorialità giovanile che affianchino la tutela del mare a un nuovo modello di fruizione. La Calabria – ha infine rimarcato Montuoro – sta costruendo un sistema nel quale la conservazione diventa valore, l’innovazione diventa strumento e il mare diventa un bene collettivo da gestire insieme”.