Sottoscritti contratto di videosorveglianza pubblica e convenzione WI-FI cittadino a Santa Caterina dello Ionio

“Quella odierna è stata una giornata proficua per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Severino la quale, presso il municipio di Santa Caterina dello Ionio, si è resa protagonista nel sottoscrivere due atti importanti che permettono al comune di implementare buone pratiche al fine di ampliare il livello di tecnologia e sicurezza.

Il primo prevede la sottoscrizione del Contratto d’Appalto per i lavori di “realizzazione dell’impianto di videosorveglianza all’interno dell’area del comune di Santa Caterina dello Ionio”.

Tale appalto, bandito per un importo di 370.000,00 €, è stato aggiudicato alla Parisi s.r.l. di Filadelfia (VV), vincitrice della gara, ed ha come oggetto l’installazione di 130 telecamere su tutto il territorio comunale. Si tratta di un importante traguardo per la gestione della sicurezza pubblica, che permette il monitoraggio dell’intero territorio comunale. In tal senso, l’amministrazione si è sempre battuta per l’ottenimento di tale risultato, che dopo tante fatiche si è riuscito a raggiungere. Infatti, l’ordine e l’incolumità pubblica sono valori fondanti degli enti di governo, che contribuiscono alla stabilità economica e all’attrattività di un piccolo comune come il nostro. Quindi, possiamo dire con orgoglio che a breve le prime installazioni per le strade comunali saranno visibili a tutti.

Il secondo atto sottoscritto riguarda la Convenzione tra il Comune di Santa Caterina dello Ionio ed il MISE per l’attuazione del progetto WIFI-ITALIA.

Questo progetto, interamente a carico del Ministero dello Sviluppo Economico, ha come obbiettivo quello di permettere a tutti i cittadini di connettersi, gratuitamente e in modo semplice tramite l’app dedicata, ad una rete Wifi libera e diffusa in alcune aree del territorio comunale.

Andremo, successivamente, ad individuare ben sei aree nelle quali installeremo punti di accesso ad internet gratuito in zone aperte (outdoor), poiché sappiamo bene che, soprattutto nel periodo di crescita tecnologica che stiamo vivendo, è imprescindibile l’uso di internet. Infatti, come amministrazione, puntiamo a fare usufruire della rete internet a tutte le persone che ne hanno bisogno, avendo riguardo anche ai turisti, che molto spesso cercano degli internet point.

Grande soddisfazione della squadra di governo, quindi, per questi interventi che rivestono carattere peculiare nella programmazione amministrativa”. Lo rende noto in un comunicato l’amministrazione comunale di Santa Caterina dello Ionio.