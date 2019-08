Sottotetto distrutto da un incendio

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme con supporto di autobotte è intervenuta nel tardo pomeriggio di ieri in loc. Mortilla nel comune di Gizzeria per incendio abitazione.

Interessato dal rogo il sottotetto di una struttura di civile abitazioni costituita da tre piani fuori terra.

Il locale era adibito a ripostiglio e deposito di materiale e mobilia in disuso di vario genere che andava completamente distrutto dal rogo.

Accertamenti in corso circa l’origine dell’incendio.

Intervento dei vigili del fuoco è valso all’estinzione dell’incendio evitando il propagarsi delle fiamme agli appartamenti sottostanti.

Le famiglie occupanti la villetta avevano, in via precauzionale, abbandonato gli appartamenti sino al termine delle operazioni di spegnimento.

Non si registrano danni a persone ed alla struttura.